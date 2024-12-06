Дочь Голубкиной назвала бредом сообщения об ухудшении состояния матери

Однако, по сообщениям СМИ, на днях у нее начались сильные боли, из-за чего была вызвана бригада паллиативной помощи. Женщине выдали мощный анальгетик, который стабилизировал состояние. Также СМИ писали, что Голубкиной предстоит химиотерапия.