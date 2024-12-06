Дочь Голубкиной назвала бредом сообщения об ухудшении состояния матери

Сообщения СМИ о плохом самочувствии и специальном вызове бригады паллиативной помощи советской и российской актрисе Ларисе Голубкиной являются бредом. Об этом в разговоре с aif.ru рассказала ее дочь Мария Голубкина.
«Бред полнейший. Бригада приезжает периодически по предписанию врачей», — сказала она.
Ранее СМИ сообщали, что Голубкиной экстренно потребовалась помощь медиков. У народной артистки РСФСР онкология и паллиативный статус, из-за чего 84-летняя актриса постоянно принимает специальные препараты.
Однако, по сообщениям СМИ, на днях у нее начались сильные боли, из-за чего была вызвана бригада паллиативной помощи. Женщине выдали мощный анальгетик, который стабилизировал состояние. Также СМИ писали, что Голубкиной предстоит химиотерапия.