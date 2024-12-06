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Дочь Голубкиной назвала бредом сообщения об ухудшении состояния матери

Мария Голубкина рассказала, что к матери по предписанию врачей периодически приезжает скорая
Лариса Голубкина
Лариса ГолубкинаИсточник: Legion-Media.ru

Сообщения СМИ о плохом самочувствии и специальном вызове бригады паллиативной помощи советской и российской актрисе Ларисе Голубкиной являются бредом. Об этом в разговоре с aif.ru рассказала ее дочь Мария Голубкина.

«Бред полнейший. Бригада приезжает периодически по предписанию врачей», — сказала она.

Ранее СМИ сообщали, что Голубкиной экстренно потребовалась помощь медиков. У народной артистки РСФСР онкология и паллиативный статус, из-за чего 84-летняя актриса постоянно принимает специальные препараты.

Однако, по сообщениям СМИ, на днях у нее начались сильные боли, из-за чего была вызвана бригада паллиативной помощи. Женщине выдали мощный анальгетик, который стабилизировал состояние. Также СМИ писали, что Голубкиной предстоит химиотерапия.