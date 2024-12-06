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Возвращение Ренаты Литвиновой в Россию объяснили

Продюсер Рудченко заявил, что Рената Литвинова вернулась в Москву ради заработка
Рената Литвинова
Рената ЛитвиноваИсточник: PersonaStars

Продюсер Павел Рудченко заявил в беседе с Ura.ru, что актриса Рената Литвинова приехала в Россию из-за заработка.

«Иноагенты и артисты, покинувшие нашу страну, не стесняются никаких заработков. Когда им готовы заплатить, они всегда приедут», — заявил он.

Рудченко считает, что приезд Литвиновой в Москву нельзя считать окончательным возвращением. Он напомнил, что актриса и до этого посещала Москву.

4 декабря издание «СтарХит» сообщало, что Литвинову заметили в Столешниковом переулке в Москве. Знаменитость позировала фотографам на улице — предположительно, Литвинова участвовала в фотосессии для одного известного модного дома.

Актриса театра и кино, режиссер и сценарист Рената Литвинова эмигрировала в Париж в 2022 году. Во Франции артистка играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами.

В феврале 2023 года актриса приезжала в Россию ко дню рождения матери. Она выкладывала ролик из салона автомобиля, который едет по российской трассе в Санкт-Петербург.