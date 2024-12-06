Съемки сериала о Гарри Поттере стартуют летом 2025 года

Накануне The Hollywood Reporter писал, что профессор Северус Снейп из книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере может стать темнокожим в предстоящем сериале. Сыгравшему в проекте «Я могу уничтожить тебя» 34-летнему британскому артисту Паапе Эссьеду уже предложили эту роль, результаты переговоров пока неизвестны.