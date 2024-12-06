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Съемки сериала о Гарри Поттере стартуют летом 2025 года

Создатели сериала признались, что пока еще не выбрали детей на главные роли
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Съемки сериала о Гарри Поттере начнутся в киностудии «Ливсден» в пригороде Лондона летом 2025 года. Об этом пишет журнал Variety.

В ходе презентации в штаб-квартире Warner Bros. Discovery в Лондоне шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод сообщили, что в кастинге на главные роли — Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер — приняли участие 32 тысячи детей. Окончательный выбор пока не сделан.

«Следующим шагом будет семинар с некоторыми из наших кандидатов, вошедших в шорт-лист, в январе», — отметил Майлод.

Гардинер рассказала, что сериал будет транслироваться в течение десятилетия, и она взволнована возможностью «действительно углубиться в сюжетные линии персонажей» и больше исследовать Хогвартс.

Накануне The Hollywood Reporter писал, что профессор Северус Снейп из книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере может стать темнокожим в предстоящем сериале. Сыгравшему в проекте «Я могу уничтожить тебя» 34-летнему британскому артисту Паапе Эссьеду уже предложили эту роль, результаты переговоров пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что звезда «Шпионского моста» может сыграть Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру».