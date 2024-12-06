В Госдуме оценили идею убрать Ахеджакову из «Иронии судьбы»

«Не так давно мы рассматривали ситуацию, когда наследники Никулина дали разрешение на использование его образа в виде дипфейка для постановки. У меня один вопрос: а Никулин давал разрешение, и он согласен на то, что он будет исполнять эту роль? Это еще одна сторона вопроса, которая не может оставаться в стороне от внимания. Право на использование образа в качестве “дипфейка” — это тоже очень скользкая тема», — пояснил он.