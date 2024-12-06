Главный герой физик-ядерщик Виктор Штрум (Сергей Маковецкий) стоит перед дилеммой — создать самое страшное оружие в мире или отказаться от разработки и быть уничтоженным властью, как и его близкие. Антагонистом в сериале «Жизнь и судьба» выступает политработник Николай Крымов (Александр Балуев). Убежденный коммунист и патриот тем не менее попадает в застенки, где его жестоко допрашивают несколько дней. Эти сцены зрители смотрели с содроганием в сердце. Напряженное измученное лицо Крымова отразило весь ужас сталинских репрессий.