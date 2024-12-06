6 декабря — день рождения Александра Балуева, артиста с внушительным багажом прекрасных фильмов, но без званий заслуженный и народный. Впрочем, поклонники актера (особенно женская аудитория) давно уже считают его всенародно любимым. Расскажем о девяти замечательных сериалах с участием звезды.
1. «Московская сага», Никита Градов
Российский телесериал 2004 года снят по мотивам одноименной трилогии Василия Аксенова. Великолепный актерский состав обеспечил интерес к киноэпопее на долгие годы вперед. «Московская сага» рассказывает историю семьи профессора медицины Бориса Градова (Юрий Соломин). Сюжет охватывает 30-летний период, начиная с 1920-х и до середины 1950-х годов. Александр Балуев сыграл старшего сына — Никиту Градова, генерал-полковника Красной армии, попавшего в жернова репрессий вместе со своей женой Вероникой (Екатерина Никитина).
С началом Великой Отечественной войны Градова реабилитируют и возвращают ему звание. Искалеченные ужасами, через которые им пришлось пройти в застенках, супруги не в силах найти друг для друга душевного тепла. Никита заводит роман с врачом Таисией Пыжиковой, которая беременеет от него, но радости позднего отцовства герою постичь не суждено — он погибает незадолго до окончания войны. Сериал «Московская сага» получил восторженные отзывы, сам Аксенов высоко оценил экранизацию своей книги.
2. «Гибель империи», Сергей Костин
Масштабный исторический сериал Владимира Хотиненко о российской контрразведке накануне Первой мировой войны вышел на экраны в 2005 году. Ценой неимоверных усилий герои предпринимают все возможное, чтобы предотвратить крах Российской империи. Одного из ключевых персонажей воплотил Александр Балуев. Капитан Сергей Костин прошел Русско-Японскую войну, был в плену и потерял руку. Но этот недостаток с лихвой компенсируется талантами Костина, из-за которых немецкая разведка считает его в высшей степени опасным врагом.
Как отмечали зрители, посмотревшие «Гибель империи», сериал требует вдумчивого просмотра. Талантливая режиссура Хотиненко, звездный состав обеспечили 10-серийной драме несколько кинонаград, в том числе ТЭФИ и «Золотой орел».
3. «Петр Первый. Завещание», Петр Алексеевич
Мини-сериал Владимира Бортко снят по мотивам книги Даниила Гранина «Вечера с Петром Великим». В четырех сериях рассказывается о последних годах жизни самодержца. На закате жизни Петр влюбляется в молодую княжну Марию Кантемир (Елизавета Боярская). Это влечет за собой гнев императрицы Екатерины I (Ирина Розанова) и приводит к дворцовым интригам.
В фильме «Петр Первый. Завещание» Александр Балуев воплотил образ больного, одинокого, но все еще сильного духом правителя, который не утратил юношеский интерес к жизни. Актеру, по мнению большинства, удалось показать другого Петра, и зритель ему поверил, несмотря на то, что внешне Балуев совсем не похож на прототип.
4. «Шаповалов», Юрий Шаповалов
Детективный сериал показали на российском телевидении в 2012 году. На этот раз Александр Балуев отошел от образа благородного мужа и сыграл обычного, на первый взгляд, оперативника районного отдела полиции — Юрия Шаповалова. Есть у героя и доброе прозвище: из-за нестандартного подхода в расследованиях и хорошего чувства юмора его называют Шапито. За одну серию Шаповалову и его напарнику Гусеву (Евгений Пронин) удается раскрыть пару-тройку дел.
Но повествование вышло бы однообразным, не будь у Шапито романтического интереса, в роли которого выступила Екатерина Стриженова. А еще как снег на голову появляется 15-летняя дочь, с которой предстоит найти общий язык и научиться быть отцом. Зрителям приключенческий сериал «Шаповалов» понравился — прекрасный актер в главной роли, нет шаблонного деления персонажей на плохих и хороших, а главное, без чернухи, которая обычно свойственна детективному жанру.
5. «Жуков», Георгий Константинович
Продюсером фильма стал известный тележурналист и режиссер Алексей Пиманов, который очень много времени провел в архивах и нашел неизвестные факты из биографии великого полководца. Картина охватывает послевоенный период жизни маршала, поэтому он показан без официального налета. В середине 40-х Георгий Константинович пользовался невероятной популярность у народа, что вызвало негодование Сталина и послужило причиной последующей опалы. После смерти вождя Жукову удается вернуть утраченные позиции, но уже в 1957 году его отправят в отставку.
В сериале «Жуков» хорошо показаны взаимоотношения маршала с его любимыми женщинами, включая любовь всей его жизни Галину Семеновну, роль которой досталась Анне Банщиковой. Так как был охвачен большой период жизни героя, с 50 лет до глубокой старости, то, конечно же, потребовался грим, но говорили, что он не занимал немного времени — харизма талантливого актера была важнее портретного сходства.
Отзывы родных Маршала на проект получились прохладными, зато зрительский восторг превзошел все ожидания. Критики подчеркивали, что рассказ о личной жизни выдающегося полководца никак не повлиял на его репутацию, а лишь напомнил, что Жуков был человеком волевым, но с трепетным сердцем. В 2012 году байопик как лучший телевизионный сериал стал лауреатом премии «Золотой орел».
6. «Жизнь и судьба», Николай Крымов
Многосерийный фильм Сергея Урсуляка поставлен по одноименному роману Василия Гроссмана в 2012 году. Киноэпопею сравнивали с лучшими фильмами о войне, такими, как «А зори здесь тихие» и «Они сражались за родину». Действие драмы происходит в момент решающей Сталинградской битвы.
Главный герой физик-ядерщик Виктор Штрум (Сергей Маковецкий) стоит перед дилеммой — создать самое страшное оружие в мире или отказаться от разработки и быть уничтоженным властью, как и его близкие. Антагонистом в сериале «Жизнь и судьба» выступает политработник Николай Крымов (Александр Балуев). Убежденный коммунист и патриот тем не менее попадает в застенки, где его жестоко допрашивают несколько дней. Эти сцены зрители смотрели с содроганием в сердце. Напряженное измученное лицо Крымова отразило весь ужас сталинских репрессий.
Многие посчитали, что именно Крымов — самый трагичный персонаж в этом историческом повествовании. За эту роль Александр Балуев был номинирован на премию «Золотой орел», а «Жизнь и судьба» была признана лучшим телевизионным сериалом. Фильм также выдвигался на соискание международной премии «Эмми» в номинации «Лучший телефильм или мини-сериал».
7. «Золото Лагина», Иван Лагин
Истории периода так называемого застоя вызывают стабильный интерес у зрителя, поэтому в 2021 году появился еще один захватывающий телепроект, где в главной роли снялся Александр Балуев. По сюжету прогрессивный управленец золотодобывающей артели «Северная» Иван Лагин успешно развивает вверенное ему дело. Но это не нравится местной власти, с которой Лагин не хочет делиться, предпочитая полученный доход направить на повышение зарплат рабочим.
Пытаясь «отжать» прииск, номенклатурщики применяют разные методы — от подкупа до фальсификаций. Но герой Балуева не из робкого десятка и знает не только законы жизни в суровых условиях Севера, но и умеет лавировать в лабиринтах чиновничьих коридоров. Публике «Лагин» понравился: его хвалили за динамичность сюжета, непредсказуемые повороты и многогранность персонажей. По мнению зрителей, по-новому раскрылся и Балуев, показавший человека, которого не сломили ни махина власти, ни криминальный беспредел.
8. «Угрюм-река», Петр Громов
Современная экранизация одноименного романа Вячеслава Шишкова, которую снял Юрий Мороз, еще на стадии съемок вызвала ажиотаж. Многие выражали недоумение по поводу актерского состава, но кто точно не вызывал никаких сомнений, так это Александр Балуев, который исполнил роль отца главного героя — Петра Громова. Он самовлюблен настолько, что не готов уступать сыну ни в чем.
Не готов Петр Данилович расстаться и с красивой женщиной, от которой Прохор тоже без ума. Всю силу чувств Громова-старшего к деревенской «фам фаталь» Анфисе (Юлия Пересильд) зритель видит, когда пораженный ее гибелью старик падает без чувств. Актерское мастерство Балуева в этой роли передает всю драму человека, который на закате жизни испытал полную обреченность своего положения.
Стоит отметить, что сериал «Угрюм-река» подвергли критике, сравнив его с фильмом 1968 года. Напомним, что в советской четырехсерийной ленте Петра Громова сыграл Виктор Чекмарев.
9. «Горький 53», Харитон
Драма о непростом послевоенном времени и последствиях массовой амнистии 1953 года вышла весной 2024-го. По сюжету бывший фронтовик и разведчик Иван Астафьев (Андрей Фролов) возвращается в родной город, отсидев в тюрьме, куда попал по нелепой случайности. Чтобы вернуть себе репутацию, Астафьев соглашается сотрудничать с милицией и внедряется в банду местного авторитета Харитона, который держит в страхе весь Горький. В роли жестокого и алчного бандита выступил Александр Балуев.
Нетипичный для Балуева образ получился настолько выразительным, что его персонаж сравнили с Горбатым из «Места встречи изменить нельзя». Публике понравилось, как достоверно воссозданы детали быта, костюмы, и прописаны типажи героев. Возможно, «Горький 53» получит продолжение и на второй сезон.