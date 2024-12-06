Для Сергея Романовича, сыгравшего Юру Шатунова в детстве, «Ласковый май» тоже открыл карьерные возможности. Одно время имя артиста было у всех на слуху — он снялся в сериалах «Чернобыль: Зона отчуждения» и «Ольга», но в 2017 году Романович решил уйти из профессии и уехать за границу. О возвращении Сергея на экраны стало известно не так давно: он поучаствует в съемках комедии «Хутор», премьера которой запланирована на 2025 год.