Музыкальный байопик Аскара Узабаева «Руки вверх!» стал лидером кинопроката в октябре 2024 года, поэтому мы исследовали тему популярности фильмов о любимых исполнителях и собрали для вас шесть российских кинокартин о творческих судьбах.
1. «Руки вверх!»
В основу сюжета красочного байопика легла история становления и восхождения группы к славе. Для написания сценария Сергей Жуков, который стал продюсером ленты, отдал свои юношеские дневники. Жанр, в котором снят «Руки вверх!», такой же легкий, как и песни коллектива — балансирует между комедией, мелодрамой и даже детективом.
Съемки проходили в нескольких городах: в Москве, Сочи, Самаре и Димитровграде — родном городе Сергея. Автор песен и его жена Регина Бурд тоже снялись в фильме, а главного персонажа в детстве сыграл их 14-летний сын Энджел Жуков. Роли также исполнили Владислав Прохоров, Екатерина Климова, Михаил Полицеймако, Леонид Ярмольник и второй участник легендарного дуэта Алексей Потехин.
Можно сказать, что байопик настроил публику на правильную волну — ностальгическую, а значит, зрители еще не раз захотят посмотреть «Руки вверх!».
2. «Георг»
Российско-эстонский фильм 2007 года о выдающемся исполнителе советской эпохи Георге Отсе снят с большим почтением к артисту. Драма «Георг» посвящена 50-летию со дня выхода оперетты «Мистер Икс».
Повествование идет от лица второй жены певца Асты Саар, которую сыграла Анастасия Макеева. Образ самого Георга воплотил на экране известный эстонский актер Марко Матвере, очень достоверно показавший страстную натуру талантливого исполнителя сквозь призму эпохи. В одной из ролей зрители легко узнают латвийскую рок-звезду Ренарса Кауперса, лидера группы Brainstorm.
3. «Ласковый май»
Фильм-биография 2009 года рассказывает историю самой популярной группы времен перестройки. Роль Андрея Разина, «племянника Горбачева», который раскрутил детдомовских мальчишек до звезд, могла достаться Алексею Воробьеву, но в итоге образ воплотил Вячеслав Манучаров. Причем для актера это была первая большая работа в кино.
Для Сергея Романовича, сыгравшего Юру Шатунова в детстве, «Ласковый май» тоже открыл карьерные возможности. Одно время имя артиста было у всех на слуху — он снялся в сериалах «Чернобыль: Зона отчуждения» и «Ольга», но в 2017 году Романович решил уйти из профессии и уехать за границу. О возвращении Сергея на экраны стало известно не так давно: он поучаствует в съемках комедии «Хутор», премьера которой запланирована на 2025 год.
4. «Высоцкий. Спасибо, что живой»
Фильм 2011 года повествует о нескольких днях жизни актера и барда на гастролях в Узбекистане: за короткое время Высоцкий успевает пережить инфаркт и клиническую смерть. Изначально байопик «Высоцкий. Спасибо, что живой» задумывался как мини-сериал, постановщиком которого должен был стать Александр Митта. В главной роли режиссер видел сына Владимира Семеновича. Но Никита Высоцкий взял на себя только написание сценария и затем озвучил главного персонажа.
В конечном итоге в режиссерском кресле картины о Высоцком оказался Петр Буслов. Имя исполнителя главной роли тщательно скрывали, даже от коллег по съемочной площадке — артист выходил к камере уже в гриме, который наносился в течение шести часов. После съемок изображение барда подвергалось компьютерной обработке. Высокие технологии и старания гримеров оценили не все: многие отметили, что для создания образа Владимира Высоцкого хватило бы и таланта Сергея Безрукова, который мастерски вжился в роль.
5. «Лето»
Музыкальный фильм 2018 года рассказывает о начале короткого, но выдающегося творческого пути Виктора Цоя, его дружбе с Майком Науменко и женой рокера Натальей. Картина не претендовала на точную передачу биографических фактов — ее задачей было показать атмосферу ленинградского рок-движения начала 80-х годов.
На главную роль режиссер Кирилл Серебренников пригласил немецкого артиста корейского происхождения Тео Ю. Чтобы проникнуться той эпохой, Тео на время поселился в одной из исторических коммуналок Санкт-Петербурга. Для пущей гармонии героя артиста озвучил Денис Клявер, песни Цоя в кино исполнил Петр Погодаев, который известен своим точным копированием музыканта.
Не менее интересным решением стало приглашение на роль лидера группы «Звери» Романа Билыка, который выступил и саунд-продюсером фильма. К слову, на Каннском кинофестивале 2018 года байопик получил приз за лучший саундтрек.
6. «Танец с саблями»
Биографический фильм 2019 года посвящен созданию одного из самых исполняемых произведений в мире — шедевра Арама Хачатуряна «Танец с саблями». Тяжелое военное время противопоставлено прекрасной сказке, которую полуголодные артисты создают на сцене, репетируя балет «Гаянэ». Постановка почти готова, не хватает финального танца. Ограниченный сроками композитор заканчивает свое великое творение всего за восемь часов.
«Танец с саблями» снимали в Ярославле и Армении, где особая роль отводилась вдохновляющей природе родного края композитора. Сценарий писали в течение пяти лет, и режиссер фильма Юсуп Разыков ставил перед собой задачу рассказать, что же переживал художник, сочиняя мировую классику. На главную роль пригласили успешного театрального актера Амбарцума Кабаняна, который также известен по ролям в сериалах «Доктор Преображенский» и «Тайны Карениной».
7. «Хой»
В мае 2024 года на питчинге Фонда кино было объявлено о планах снять фильм о лидере группы «Сектор газа» Юрии Клинских. Проект полностью поддержала семья музыканта. Кто сыграет главного героя, пока держится в тайне, известны лишь претенденты: Юра Борисов, Кузьма Сапрыкин и Никита Еленев.
Сюжет сосредоточится на последних днях жизни рокера. После насыщенных гастролей Юра едет домой в Воронеж. Уставший и опустошенный, он хочет увидеться со старыми друзьями, побыть с семьей. На малой родине он проведет последние три дня своей жизни. Специально для байопика «Хой» песни коллектива будут перезаписаны в более качественном звуке.