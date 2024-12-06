Григорий Верник оценил новый сериал с отцом

«Классная, крутая история. Сложная. Пока не понимаю по двум сериям, честно говоря, куда это будет развиваться, но она цепляет. Очень рад, что отец у меня здесь играет. Нравится вообще стиль Клима (режиссер Клим Козинский. — Прим. “Газеты.Ru”) определенный, которому он следует, которого он придерживается. Интересно, куда это все вырулит, как будет соединяться. Но это точно следует посмотреть», — поделился артист.