55-летняя Кейт Бланшетт вышла в свет в боди с глубоким декольте

Голливудская актриса Кейт Бланшетт продемонстрировала фигуру в боди с глубоким декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
55-летняя Бланшетт появилась на премьере фильма «Властелин колец: Война рохирримов», которая состоялась 3 декабря в Лондоне. Актриса позировала на ковровой дорожке в черном боди с глубоким декольте, добавив к нему коричневый жакет и широкие брюки. Артистка завершила образ туфлями на каблуках, массивной золотой цепью и серьгами. Знаменитость предстала перед публикой с уложенными волосами и макияжем в розовых тонах.
Несколько недель назад Кейт Бланшетт стала лицом выпуска журнала Cap 74024. На одной из страниц издания артистка стояла в черном бюстгальтере и легинсах с метлой в руках.
До этого звезда посетила закрытый ужин Armani Beauty, который прошел в рамках Венецианского кинофестиваля. Актриса выбрала для светского мероприятия топ из кристаллов, который дополнила черными широкими брюками с завышенной талией, лодочками и бриллиантовыми серьгами.
Ранее сообщалось, что Кейт Бланшетт сыграет в спектакле по пьесе Чехова.