55-летняя Кейт Бланшетт вышла в свет в боди с глубоким декольте

55-летняя Бланшетт появилась на премьере фильма «Властелин колец: Война рохирримов», которая состоялась 3 декабря в Лондоне. Актриса позировала на ковровой дорожке в черном боди с глубоким декольте, добавив к нему коричневый жакет и широкие брюки. Артистка завершила образ туфлями на каблуках, массивной золотой цепью и серьгами. Знаменитость предстала перед публикой с уложенными волосами и макияжем в розовых тонах.