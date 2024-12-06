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По мемуарам Лайзы Миннелли снимут сериал

Сериал расскажет о карьере певицы и ее проблемах, связанных с зависимостью
Лайза Миннелли
Лайза МиннеллиИсточник: Legion-Media.ru

Телевизионные компании Warner Bros. TV и Magnolia Hill создадут сериал по мотивам мемуаров актрисы и певицы Лайзы Миннелли. Книга, которую звезда пишет в соавторстве с другом и музыкантом Майклом Файнстайном, должна выйти весной 2026-го.

Сериал, как и книга, расскажет о карьере Лайзы в шоу-бизнесе и ее проблемах, связанных с зависимостью, уточняет Variety.

«Я благодарна за то, что долго живу и работаю над выздоровлением каждый день своей жизни», — заявила артистка. По ее словам, проект в том числе направлен на борьбу со стигматизацией подобных заболеваний в обществе.

О мемуарах Миннелли стало известно в августе. Печатное издание дополнит аудиоверсия с неизданными материалами за последние 15 лет.