Суд прекратил производство по иску кинокомпании к Ивлеевой

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску кинокомпании Team Films к блогерше Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Team Films требовала с блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой 4,6 миллиона рублей за выплаченный аванс с процентами. Знаменитость утвердили на одну из главных ролей в сериале, однако блогерша не приняла участие в съемках из-за скандала с «голой» вечеринкой.
Суд прекратил производство по иску, так как Ивлеева самостоятельно погасила задолженность.
По данным канала, с Ивлеевой также взыскали налоговую пошлину в размере 23 тысяч рублей.
Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали.
Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.