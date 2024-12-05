Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Названа самая популярная знаменитость года из мира кино

Рейтинг составил авторитетный кинопортал IMDb

Актриса Сидни Суини, известная по ролям в сериалах «Эйфория» и «Белый лотос», возглавила список самых популярных звезд 2024 года. Такой рейтинг составил авторитетный кинопортал IMDb.

Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

В 2024 году в прокат вышли фильмы «Мадам Паутина» и «Омен. Непорочная», в которых Суини сыграла одни из главных ролей.

На второй строчке оказалась звезда «Фоллаута» Элла Пернелл, успевшая также сняться в проектах «Дорогуша» и «Аркейн».

Элла Пернелл
Элла Пернелл
Барри Кеоган
Барри КеоганИсточник: Legion-Media.ru

Также в десятку самых популярных актеров и актрис вошли Барри Кеоган, Ребекка Фергюсон и Глен Пауэлл.

Сообщается, что список был составлен на основе запросов посетителей сайта. На IMDb заходят более 250 миллионов посетителей в месяц.

Ранее сообщалось, что фанаты не узнали звезду «Эйфории» в новом образе на съемках.