Названа самая популярная знаменитость года из мира кино

Актриса Сидни Суини, известная по ролям в сериалах «Эйфория» и «Белый лотос», возглавила список самых популярных звезд 2024 года. Такой рейтинг составил авторитетный кинопортал IMDb.
В 2024 году в прокат вышли фильмы «Мадам Паутина» и «Омен. Непорочная», в которых Суини сыграла одни из главных ролей.
На второй строчке оказалась звезда «Фоллаута» Элла Пернелл, успевшая также сняться в проектах «Дорогуша» и «Аркейн».
Также в десятку самых популярных актеров и актрис вошли Барри Кеоган, Ребекка Фергюсон и Глен Пауэлл.
Сообщается, что список был составлен на основе запросов посетителей сайта. На IMDb заходят более 250 миллионов посетителей в месяц.
Ранее сообщалось, что фанаты не узнали звезду «Эйфории» в новом образе на съемках.