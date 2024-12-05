Брэд Питт намерен завести детей с Инес де Рамон: «Хочет получить еще один шанс»

«Брэд Питт по уши влюблен в Инес и очень серьезно настроен оставить ее в своей жизни надолго. Пройдя через ад из-за развода с Анджелиной Джоли, можно подумать, что он навсегда откажется от брака, но это совсем не так», — заявил инсайдер издания.