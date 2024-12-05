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Брэд Питт намерен завести детей с Инес де Рамон: «Хочет получить еще один шанс»

Актер Брэд Питт хотел бы завести детей с возлюбленной Инес де Рамон
Брэд Питт и Инес де Рамон на Венецианском кинофестивале
Брэд Питт и Инес де Рамон на Венецианском кинофестивалеИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Брэд Питт намерен жениться и завести детей со своей возлюбленной Инес де Рамон. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.

«Брэд Питт по уши влюблен в Инес и очень серьезно настроен оставить ее в своей жизни надолго. Пройдя через ад из-за развода с Анджелиной Джоли, можно подумать, что он навсегда откажется от брака, но это совсем не так», — заявил инсайдер издания.

Другой источник рассказал, что Брэд Питт и Инес де Рамон планируют завести общих детей.

«Брэд хочет получить еще один шанс стать отцом. Он уже другой человек, не такой, как в первый раз», — отметил информатор.

По словам инсайдера, Инес де Рамон соответствует всем требованиям актера. Сообщается, что Питт планирует во время праздников отвезти возлюбленную на несколько дней в Миссури, чтобы она «могла сблизиться с его семьей». Информатор заявил, что родственники артиста уже знакомы с Инес де Рамон и считают ее милой.

«Близкие Брэда знают, через что ему пришлось пройти за эти годы, поэтому они очень рады видеть его счастливым, уравновешенным и с человеком, который явно его ценит», — добавил инсайдер.

У Брэда Питта и его экс-супруги Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Сейчас наследники не общаются с актером.