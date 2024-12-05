Боб Дилан похвалил сыгравшего его в кино Тимоти Шаламе

Американский исполнитель Боб Дилан заявил, что Тимоти Шаламе, сыгравший артиста в байопике «Никому не известный», блестящий актер. Премьера фильма Джеймса Мэнголда состоится в США 25 декабря.
В своем микроблоге Дилан написал, что Шаламе наверняка будет совершенно правдоподобен в его роли. «Или молодого меня. Или какого-то другого меня», — добавил певец.
Кроме того, Боб отметил хорошее название картины и посоветовал зрителям после ее просмотра прочитать книгу Элайджи Уолда «Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night that Split the Sixties» (2015).
По ее мотивам и был снят фильм «Никому не известный».
Ранее Тимоти Шаламе встретился с российским актером Марком Эйдельштейном, которого называют «русским Шаламе».