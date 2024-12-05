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Боб Дилан похвалил сыгравшего его в кино Тимоти Шаламе

Музыкант назвал артиста блестящим
Тимоти Шаламе на съемках фильма «Никому не известный»
Тимоти Шаламе на съемках фильма «Никому не известный»

Американский исполнитель Боб Дилан заявил, что Тимоти Шаламе, сыгравший артиста в байопике «Никому не известный», блестящий актер. Премьера фильма Джеймса Мэнголда состоится в США 25 декабря.

В своем микроблоге Дилан написал, что Шаламе наверняка будет совершенно правдоподобен в его роли. «Или молодого меня. Или какого-то другого меня», — добавил певец.

Кроме того, Боб отметил хорошее название картины и посоветовал зрителям после ее просмотра прочитать книгу Элайджи Уолда «Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night that Split the Sixties» (2015).

По ее мотивам и был снят фильм «Никому не известный».

Ранее Тимоти Шаламе встретился с российским актером Марком Эйдельштейном, которого называют «русским Шаламе».