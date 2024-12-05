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Муцениеце о планах на 2025 год: «Выжить»

Актриса призналась, что у нее нет планов на 2025 год
Агата Муцениеце
Агата МуцениецеИсточник: PersonaStars

Актриса Агата Муцениеце призналась в беседе с «Пятым каналом», что у нее пока нет планов на грядущий 2025 год.

«Вообще ноль идей. Не знаю, выжить что ли», — поделилась артистка.

Муцениеце отметила, что 2024-й выдался «прекрасным». У нее произошло много «внутренних инсайтов». По словам артистки, год также выдался хорошим и плодотворным в карьерном плане.

«Много есть изменений, но не могу вам сказать. Поэтому год — супер!» — рассказала актриса.

На данный момент Муцениеце судится с Павлом Прилучным об определении места жительства их 11-летнего сына Тимофея. 18 октября Головинский районный суд Москвы оставил Тимофея у матери до завершения судебных разбирательств. Однако после этого актриса сообщала, что так и не увиделась с сыном.

Адвокат Муцениеце подтвердила, что Тимофей не хочет жить с матерью. На данный момент проводятся судебная психологическая и педагогическая экспертиза для определения места жительства ребенка. Ее предварительные результаты будут представлены в январе 2025 года.