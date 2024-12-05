Муцениеце о планах на 2025 год: «Выжить»

На данный момент Муцениеце судится с Павлом Прилучным об определении места жительства их 11-летнего сына Тимофея. 18 октября Головинский районный суд Москвы оставил Тимофея у матери до завершения судебных разбирательств. Однако после этого актриса сообщала, что так и не увиделась с сыном.