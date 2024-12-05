Беременная жена Сарика Андреасяна в облегающем платье снялась с семьей

«С тех пор, как ты появился в моей жизни, я научилась мечтать и радоваться, как ребенок. Спасибо тебе за это. Ты вдохновляешь меня. Ты, словно талантливый художник, который рисует для меня картины счастья и позволяет мне исполнять мои мечты и желания. Спасибо тебе, что мои картинки из карты желаний — моя реальная жизнь. Рядом с тобой я расцветаю. Я испытываю невероятные чувства — чувства радости, нежности, страсти. Одним словом, это любовь. Я люблю тебя, Сарик. Наверное, на фото мои самые главные итоги уходящего, прекрасного года…» — написала Моряк.