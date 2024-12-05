Беременная жена Сарика Андреасяна в облегающем платье снялась с семьей

Беременная жена Сарика Андреасяна, актриса Елизавета Моряк, устроила фотосессию с семьей. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Звезда сериала «Жизнь по вызову» позировала в кремовом облегающем платье, показав округлившийся живот. Вместе с ней стояли муж и дочь Элизабет.
«С тех пор, как ты появился в моей жизни, я научилась мечтать и радоваться, как ребенок. Спасибо тебе за это. Ты вдохновляешь меня. Ты, словно талантливый художник, который рисует для меня картины счастья и позволяет мне исполнять мои мечты и желания. Спасибо тебе, что мои картинки из карты желаний — моя реальная жизнь. Рядом с тобой я расцветаю. Я испытываю невероятные чувства — чувства радости, нежности, страсти. Одним словом, это любовь. Я люблю тебя, Сарик. Наверное, на фото мои самые главные итоги уходящего, прекрасного года…» — написала Моряк.
Сарик Андреасян и Елизавета Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В феврале 2023 года артистка родила дочь. Девочку назвали Элизабет.
В сентябре 2023 года Моряк похвасталась, что Андреасян подарил ей недвижимость. Она сообщила, что стала владелицей свадебного салона. В июне 2024 года режиссер купил актрисе автомобиль. Подарок приурочен к годовщине совместной жизни Моряк и Андреасяна. Также стало известно о покупке недвижимости — квартиры. Она находится в центре Москвы в старинном доходном доме. Площадь — более 147 «квадратов», а высота потолков почти 4 метра.
Ранее Елизавета Моряк показала новогодний декор квартиры.