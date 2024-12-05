В день премьеры Дисней сидел в зале и нервничал. Когда показали, как Белоснежка умирает, зрители зарыдали. Публика прониклась, и картина стала триумфатором. Ее создатель рассчитывал получить «Оскар» за лучший анимационный фильм. Приз в 1938 году ему, конечно же, вручили, но за короткометражку «Старая мельница». Год спустя Уолт снова забрал статуэтку — за новаторство в области кино. Всего у мультипликатора их было 26. Последнюю награду (посмертно) принес «Винни Пух и ненастный день».