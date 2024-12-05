Человек своего времени — амбициозный, энергичный, уверенный в своей правоте и далеко не добряк. Таким был Уолт Дисней. Благодаря твердому характеру, таланту и интуиции он поднял мультипликацию на новый уровень, добавив в нее высокие стандарты и четкие правила. Вспомнили пять интересных фактов об Уолте Диснее.
1. «Белоснежка и семь гномов» и «Оскар»
Мультипликация для Уолта Диснея была больше, чем просто «делать мультики». Он считал свои творения искусством, хотя в его время анимация была второсортным жанром: короткие ролики, единственная цель которых — заставить зрителя смеяться. Однажды основатель всемирно известной компании задался вопросом: может ли рисунок заставить людей плакать?
Работа над полнометражным фильмом шла три года. Художники тщательно изучали движения актеров и животных, чтобы добиться реалистичности, и создали более 200 тысяч изображений. Так родилась культовая «Белоснежка и семь гномов».
В день премьеры Дисней сидел в зале и нервничал. Когда показали, как Белоснежка умирает, зрители зарыдали. Публика прониклась, и картина стала триумфатором. Ее создатель рассчитывал получить «Оскар» за лучший анимационный фильм. Приз в 1938 году ему, конечно же, вручили, но за короткометражку «Старая мельница». Год спустя Уолт снова забрал статуэтку — за новаторство в области кино. Всего у мультипликатора их было 26. Последнюю награду (посмертно) принес «Винни Пух и ненастный день».
2. Провальная «Фантазия» под музыку Чайковского и Баха
Эксперимент, который начался с короткометражки про Микки Мауса и закончился финансовым провалом, вышел на экраны в 1940 году. На этот раз Дисней решил покорить публику, сделав ставку на абстракцию. Уолт пригласил дирижера Леопольда Стоковского, и они отобрали восемь классических симфоний, под которые команда мультипликаторов стала создавать визуальные образы.
В тот период студия выглядела удивительно — музыканты, балетная труппа, эксперты по динозаврам и Эдвин Хаббл, рассказывающий о теориях открытого космоса и о происхождении вселенной. Постановкой танцев занимался Джордж Баланчин, захаживал в студию и Игорь Стравинский, чья музыка тоже звучала в «Фантазии».
Дисней хотел привлечь величайших творцов, чтобы создать искусство, которое станет вечным. Но без критики не обошлось: художника обвинили в том, что он смешал традиции классической музыки с чем-то глупым и тем самым подорвал их ценность. Кроме того, для демонстрации «Фантазии» требовалось специальное оборудование, которое могли позволить себе немногие кинотеатры. Это ограничивало аудиторию и стало одной из причин финансового провала фильма.
3. Дисней был застрахован как личный актив компании
После выхода «Пиноккио» компания Уолта Дисней столкнулась с финансовыми трудностями. Этот фильм был инновационным, и из-за больших затрат на производство у него не было шансов окупиться. Начавшаяся война усугубила экономические проблемы The Walt Disney Company. Чтобы выжить, брат Уолта Диснея Рой предложил выпустить акции.
Дисней был против, опасаясь, что акционеры начнут вмешиваться в творческий процесс. Тем не менее план удалось реализовать, причем, чтобы успокоить инвесторов, компания застраховала свой ключевой актив — непосредственно самого Уолта Диснея — на 500 тысяч долларов.
4. Дисней против «Дисней»
В начале 1940-х годов компания Диснея утратила атмосферу маленькой студии, превратившись в корпорацию с множеством сотрудников и жесткой иерархией. Высшие должностные категории были наделены привилегиями, а рядовые художники едва сводили концы с концами. Известна история молодой художницы, которая не обедала, чтобы прокормить семью, и как-то раз потеряла сознание. Но Дисней продолжал жить в утопии, полагая, что сотрудники гордятся работой и верны общей идее.
На тот момент в Голливуде функционировала гильдия мультипликаторов, защищавшая представителей цеха, однако Уолт был категорически против профсоюзов и однажды выступил перед подчиненными, заявив, что сотрудники должны не жаловаться, а рисовать. Последней каплей стало увольнение одного из лучших аниматоров Диснея Арта Бэббита, который работал над всеми крупными проектами и почти в одиночку создал Гуфи.
На забастовки вышла почти половина художественного отдела. Дисней отказался от переговоров и не стал извиняться перед Бэббитом. Зато объявил о тайном сговоре и уехал в Южную Америку, предоставив брату разбираться с бастующими. Рою удалось договориться с ними, пообещав удовлетворить большинство требований.
5. Попытка построить город будущего
В 1965 году появились слухи, что Дисней покупает огромные участки земли. Причины держались в секрете, но на самом деле Уолт начал задумываться о наследии. У него возникла идея создания идеального города будущего, который имел бы совершенную инфраструктуру, транспортную систему и даже свой микроклимат.
Предполагалось, что всем будет управлять компания мультипликатора, и на одной из встреч с инженерами Уолт даже указал место, куда нужно было установить скамейку, с которой он планировал наблюдать за жизнью созданного им города под куполом. Но амбициозный проект так и остался нереализованным: Дисней умер в 1966 году в возрасте 65 лет от рака легких.