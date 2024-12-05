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Дочь Джонни Деппа в микрошортах снялась в откровенной позе для журнала

Лили-Роуз Депп позировала, сидя на стуле с широко разведенными ногами

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп в откровенных образах снялась для журнала Interview. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Лили-Роуз Депп в фотосессии для журнала Interview
Лили-Роуз Депп в фотосессии для журнала Interview

Дочь американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради на одном из фото позировала, сидя на стуле с широко разведенными ногами. Она надела белый костюм, состоящий из футболки поло и микрошортов.

Кроме того, 25-летняя манекенщица предстала перед камерой в нижнем белье мятного оттенка марки Chanel. Комплект включал крошечный бюстгальтер и трусы-шорты. Известно, что автором съемки выступил известный фотограф и режиссер Ричард Керн.