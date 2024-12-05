Договор Высоцкого на участие в фильме «Служили два товарища» выставят на торги

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Договор заслуженного артиста РСФСР Владимира Высоцкого с «Мосфильмом» на участие в кинокартине «Служили два товарища» выставят на торги, которые начнутся 5 декабря. В договоре также имеется подпись актера, стартовая цена лота составила 250 тысяч рублей, говорится на сайте аукционного дома «Литфонд».
«Согласно договору, “актер принимает на себя исполнение роли Брусенцова в кинокартине под условным названием “Служили два товарища”. <…> За работу по исполнению роли — 870 рублей. <…> Срок работы с 20 августа по 22 февраля 1968”, — говорится в описании лота. Уточняется, что, помимо подписи Высоцкого, на договоре также имеются следы от дырокола, разводы от влаги и надрывы на бумаге.
Согласно тексту документа, в случае пересъемки или дополнительных съемок в кинокартине, актер получает выплату в размере 20 рублей за съемочный день. Также киностудия обязана оплатить проезд в купированном вагоне поезда, если возникает потребность в киноэкспедиции.
Художественный фильм «Служили два товарища» был снят в 1968 году режиссером Евгением Кареловым. В нем повествуется о временах Гражданской войны в России.