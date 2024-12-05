Договор Высоцкого на участие в фильме «Служили два товарища» выставят на торги

«Согласно договору, “актер принимает на себя исполнение роли Брусенцова в кинокартине под условным названием “Служили два товарища”. <…> За работу по исполнению роли — 870 рублей. <…> Срок работы с 20 августа по 22 февраля 1968”, — говорится в описании лота. Уточняется, что, помимо подписи Высоцкого, на договоре также имеются следы от дырокола, разводы от влаги и надрывы на бумаге.