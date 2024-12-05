Роскомнадзор заблокировал популярные сайты с аниме

До этого Telegram-канал Baza сообщил о том, что жительница Санкт-Петербурга пожаловалась в полицию на издательство XLMedia. По мнению женщины, компания выпускает «порнографическую литературу, которая маскируется под детские книги». Речь шла, в частности, о комиксах и манге «Почему моя сестренка такая милая» и «У меня мало друзей», «Без игры нет жизни». Среди прочего петербурженка возмущалась, что комиксы продают в местах, где когда-то жил писатель Федор Достоевский.