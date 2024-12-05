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Роскомнадзор заблокировал популярные сайты с аниме

Роскомнадзор заблокировал библиотеки аниме jut.su, animego.org и amedia.site
Кадр из фильма «Красавица-воин Сейлор Мун: Космос»
Кадр из фильма «Красавица-воин Сейлор Мун: Космос»

Роскомнадзор ограничил доступ к популярным сайтам для просмотра аниме: jut.su, animego.org, yummyanime.tv и amedia.site. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что сайты были заблокированы по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В YummyAnime предполагают, что доступ к ресурсу могли ограничить из-за аниме с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). При этом там отметили, что РКН заранее не информировал о своих действиях.

В AnimeGo сообщили, что в связи с блокировкой переехали на новый адрес, а в YummyAnime предложили воспользоваться «зеркалом».

До этого Telegram-канал Baza сообщил о том, что жительница Санкт-Петербурга пожаловалась в полицию на издательство XLMedia. По мнению женщины, компания выпускает «порнографическую литературу, которая маскируется под детские книги». Речь шла, в частности, о комиксах и манге «Почему моя сестренка такая милая» и «У меня мало друзей», «Без игры нет жизни». Среди прочего петербурженка возмущалась, что комиксы продают в местах, где когда-то жил писатель Федор Достоевский.