58-летнюю Сальму Хайек раскритиковали за изменившуюся фигуру: «Подсела на Оземпик»

58-летняя Хайек позировала в черном корсете с глубоким декольте. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж. Однако поклонники не оценили фотографии актрисы, поскольку заподозрили в пластике или похудении на «Оземпике».