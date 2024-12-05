58-летнюю Сальму Хайек раскритиковали за изменившуюся фигуру: «Подсела на Оземпик»

Актрису Сальму Хайек раскритиковали за фото в корсете с декольте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
58-летняя Хайек позировала в черном корсете с глубоким декольте. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж. Однако поклонники не оценили фотографии актрисы, поскольку заподозрили в пластике или похудении на «Оземпике».
«Как в свои почти 60 она выглядит так молодо? Лекарства?», «Оземпик начала пить», «Подсела на Оземпик», «Похоже сделала пластику», — написали они.
Ранее Сальма Хайек снялась в мини-платье с глубоким декольте.