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Северуса Снейпа в сериале о Гарри Поттере может сыграть темнокожий актер

Британскому актеру Паапе Эссьеду уже предложили эту роль, отметил журнал The Hollywood Reporter
Паапа Эссьеду
Паапа ЭссьедуИсточник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Американская телекомпания HBO рассматривает темнокожего актера Паапа Эссьеду на роль профессора Северуса Снейпа в сериале по франшизе о Гарри Поттере. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

По их словам, британскому актеру, сыгравшему в картинах «Убийство в Восточном экспрессе» и «Черное зеркало», уже предложили эту роль, но пока неизвестно, начались ли официальные переговоры.

Как отмечает журнал, на данный момент ни один актер официально не был выбран для участия в сериале, дебют которого назначен на 2026 год. По словам источников, актер Марк Райлэнс, снявшийся в таких работах, как «Дюнкерк» и «Не смотрите наверх», близок к подписанию контракта на роль директора школы «Хогвартс» Альбуса Дамблдора.

Напомним, в оригинальной серии фильмов Северуса Снейпа сыграл британский актер Алан Рикман.