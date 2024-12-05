Северуса Снейпа в сериале о Гарри Поттере может сыграть темнокожий актер

Как отмечает журнал, на данный момент ни один актер официально не был выбран для участия в сериале, дебют которого назначен на 2026 год. По словам источников, актер Марк Райлэнс, снявшийся в таких работах, как «Дюнкерк» и «Не смотрите наверх», близок к подписанию контракта на роль директора школы «Хогвартс» Альбуса Дамблдора.