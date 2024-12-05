63-летняя Джулианна Мур снялась в кружевном бюстгальтере для глянца

Голливудская актриса Джулианна Мур стала лицом нового выпуска журнала L'Officiel. Издание опубликовало фото обложки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
63-летняя Мур предстала на обложке в кружевном бюстгальтере, который дополнила расстегнутым темно-коричневым жакетом из кожи и брюками в тон. Образ актрисы завершили колье и массивные серьги.
Визажисты сделали знаменитости макияж в розовых тонах, а стилисты уложили волосы. Автором съемки выступил фотограф Дэвид Ромер.
В августе Джулианна Мур стала одной из героинь выпуска испанского журнала Vogue. Актриса предстала в шерстяном пальто на голое тело и массивных серьгах. На обложке артистка позировала вместе с 63-летней Тильдой Суинтон.
Недавно папарацци подловили Джулианну Мур во время прогулки по Нью-Йорку. Актриса вышла на публику без косметики и с распущенными волосами. Артистка была одета в серую толстовку, куртку цвета хаки, черные брюки, ботинки и кепку.
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