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62-летняя Деми Мур вышла в свет в откровенном наряде и порассуждала о возрасте

Голливудская актриса посетила кинопремию Gotham Awards
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Деми Мур наряду с другими знаменитостями появилась на премии Gotham Independent Film Awards, которая недавно прошла в Нью-Йорке.

62-летняя актриса для светского выхода выбрала длинное фиолетовое платье на тонких бретелях с глубоким вырезом, подчеркивающим грудь, и плиссированной юбкой.

Образ она дополнила ожерельем с бриллиантами от Bulgari. Также звезда фильма «Субстанция» распустила длинные волосы и сделала вечерний макияж.

Деми Мур
Деми МурИсточник: TheStewartofNY / Contributor / FilmMagic / FilmMagic

В беседе с журналистами Деми Мур порассуждала о возрасте. Она призналась, что, когда пересматривает свои фото в возрасте 20 и 30 лет, находит немало изъянов в своей внешности.

«Мое отношение к возрасту и взрослению сейчас другое: это радостное принятие. Конечно же, есть вещи, которые хотелось бы, чтобы были иными. Но в целом я вижу то, какая я есть, а не просто какое-то внешнее представление о самой себе», — заявила актриса журналистам издания People.

Напомним, Мур сыграла в нашумевшем триллере «Субстанция» стареющую голливудскую звезду, которая решается на эксперимент со своим телом ради продления молодости.