62-летняя Деми Мур вышла в свет в откровенном наряде и порассуждала о возрасте

«Мое отношение к возрасту и взрослению сейчас другое: это радостное принятие. Конечно же, есть вещи, которые хотелось бы, чтобы были иными. Но в целом я вижу то, какая я есть, а не просто какое-то внешнее представление о самой себе», — заявила актриса журналистам издания People.