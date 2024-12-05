62-летняя Деми Мур вышла в свет в откровенном наряде и порассуждала о возрасте

Деми Мур наряду с другими знаменитостями появилась на премии Gotham Independent Film Awards, которая недавно прошла в Нью-Йорке.
62-летняя актриса для светского выхода выбрала длинное фиолетовое платье на тонких бретелях с глубоким вырезом, подчеркивающим грудь, и плиссированной юбкой.
Образ она дополнила ожерельем с бриллиантами от Bulgari. Также звезда фильма «Субстанция» распустила длинные волосы и сделала вечерний макияж.
В беседе с журналистами Деми Мур порассуждала о возрасте. Она призналась, что, когда пересматривает свои фото в возрасте 20 и 30 лет, находит немало изъянов в своей внешности.
«Мое отношение к возрасту и взрослению сейчас другое: это радостное принятие. Конечно же, есть вещи, которые хотелось бы, чтобы были иными. Но в целом я вижу то, какая я есть, а не просто какое-то внешнее представление о самой себе», — заявила актриса журналистам издания People.
Напомним, Мур сыграла в нашумевшем триллере «Субстанция» стареющую голливудскую звезду, которая решается на эксперимент со своим телом ради продления молодости.