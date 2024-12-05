Жена Янковского оценила его в «Преступлении и наказании»: «Испытываю гордость»

Диана Пожарская оценила сериал «Преступление и наказание», где ее муж Иван Янковский сыграл Родиона Раскольникова. Актриса призналась, что после просмотра сериала ей стало эмоционально легче. По мнению звезды «Отеля Элеон», именно такое кино способно исцелять людей.
Она поблагодарила своего супруга за участие в проекте, а также призналась, что любит произведения Федора Достоевского, поскольку те наталкивают ее на рассуждения.
«Спасибо за глубокий вдох и выдох, кажется, задышалось заново. Накрыло меня огромной океанской волной, и забрала она все тяжелое, запутанное, нечистое, ненужное, оставив только хорошее, светлое и теплое. Посмотрите. Поработайте с самими собой. Не каждое кино должно веселить — это только снимает симптомы. А исцелить может именно такое. Ну, правда. Ребята, коллеги, я испытываю огромную гордость, вы герои! Спасибо. Ванечка, я тебя люблю!» — написала Пожарская в личном блоге.
Янковский, в свою очередь, признался, что тоже любит жену, и назвал ее «солнышком».
В комментариях отметилась и Оксана Фандера, мать Янковского.
«Спасибо за мысли и чувствилище. Только соединение этих двух рождает мудрость. И любовь. Как у вас… Люблю обоих», — написала актриса.
Напомним, действие сериала происходит в XXI веке в Петербурге. В центре сюжета — бедный студент Родион Раскольников, который устал от безденежья, безработицы и постоянных мыслей о бессмысленности своего существования.
В какой-то момент у него зарождается идея, что некоторые люди имеют право на самые мерзкие поступки, если они совершают великие открытия и двигают мир вперед. Раскольников решает проверить теорию и убивает старуху-микрокредиторшу. На его след выходит следователь Порфирий Петрович, который хочет добиться от него чистосердечного признания.