Жена Янковского оценила его в «Преступлении и наказании»: «Испытываю гордость»

«Спасибо за глубокий вдох и выдох, кажется, задышалось заново. Накрыло меня огромной океанской волной, и забрала она все тяжелое, запутанное, нечистое, ненужное, оставив только хорошее, светлое и теплое. Посмотрите. Поработайте с самими собой. Не каждое кино должно веселить — это только снимает симптомы. А исцелить может именно такое. Ну, правда. Ребята, коллеги, я испытываю огромную гордость, вы герои! Спасибо. Ванечка, я тебя люблю!» — написала Пожарская в личном блоге.