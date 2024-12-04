20-летняя дочь Гвинет Пэлтроу блистала на балу дебютанток в Париже

Эппл Мартин, дочь актрисы Гвинет Пэлтроу и музыканта Криса Мартина, побывала на балу дебютанток, который состоялся в отеле Shangri-La в Париже. Девушка появилась на мероприятии в нежно-голубом длинном платье без бретелей и с открытыми плечами, с рюшами и большим черным бантом.