Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

20-летняя дочь Гвинет Пэлтроу блистала на балу дебютанток в Париже

Эппл Мартин появилась на публике в элегантном платье, но подверглась критике из-за поведения
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Эппл Мартин, дочь актрисы Гвинет Пэлтроу и музыканта Криса Мартина, побывала на балу дебютанток, который состоялся в отеле Shangri-La в Париже. Девушка появилась на мероприятии в нежно-голубом длинном платье без бретелей и с открытыми плечами, с рюшами и большим черным бантом.

Эппл Мартин, дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина
Эппл Мартин, дочь Гвинет Пэлтроу и Криса МартинаИсточник: Соцсети

Наряд для 20-летней наследницы звезды фильма «Любовь зла» создавал модный дом Valentino. Мартин также собрала волосы в небрежный высокий пучок, оставив несколько прядей у лица, и сделала нежный макияж.

На мероприятии ее поддержали звездные родители, бабушка и младший брат. Стоит отметить, что публика обсуждала не столько образ Мартин, сколько поведение девушки. По мнению многих, она вела себя вызывающе и высокомерно.

Репортеры засняли, как Эппл Мартин переключила на себя внимание фотографов, которым позировала другая девушка. Мартин ворвалась в кадр и начала принимать различные позы для удачных фото. Другая дебютантка отошла в сторону и смотрела на представительницу звездной семьи.

Эппл Мартин с отцом Крисом Мартином
Эппл Мартин с отцом Крисом МартиномИсточник: Соцсети

«Какая она противная и надменная», «Какое высокомерие», «Поведение Эппл демонстрирует ее воспитание и отношение к другим людям», — писали пользователи сети.

Также на мероприятии появилась Лючия Понти, внучка Софи Лорен. Она надела кружевное черно-белое платье от Giorgio Armani с пышной юбкой. 18-летняя девушка дополнила образ колье с бриллиантами и изумрудами.

Ежегодно парижский бал Le Bal des Dеbutantes приглашает на мероприятие молодых девушек от 16 до 20 лет из самых богатых семей из Европы, Азии, Африки и Америки.