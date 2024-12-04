20-летняя дочь Гвинет Пэлтроу блистала на балу дебютанток в Париже

Эппл Мартин, дочь актрисы Гвинет Пэлтроу и музыканта Криса Мартина, побывала на балу дебютанток, который состоялся в отеле Shangri-La в Париже. Девушка появилась на мероприятии в нежно-голубом длинном платье без бретелей и с открытыми плечами, с рюшами и большим черным бантом.
Наряд для 20-летней наследницы звезды фильма «Любовь зла» создавал модный дом Valentino. Мартин также собрала волосы в небрежный высокий пучок, оставив несколько прядей у лица, и сделала нежный макияж.
На мероприятии ее поддержали звездные родители, бабушка и младший брат. Стоит отметить, что публика обсуждала не столько образ Мартин, сколько поведение девушки. По мнению многих, она вела себя вызывающе и высокомерно.
Репортеры засняли, как Эппл Мартин переключила на себя внимание фотографов, которым позировала другая девушка. Мартин ворвалась в кадр и начала принимать различные позы для удачных фото. Другая дебютантка отошла в сторону и смотрела на представительницу звездной семьи.
«Какая она противная и надменная», «Какое высокомерие», «Поведение Эппл демонстрирует ее воспитание и отношение к другим людям», — писали пользователи сети.
Также на мероприятии появилась Лючия Понти, внучка Софи Лорен. Она надела кружевное черно-белое платье от Giorgio Armani с пышной юбкой. 18-летняя девушка дополнила образ колье с бриллиантами и изумрудами.
Ежегодно парижский бал Le Bal des Dеbutantes приглашает на мероприятие молодых девушек от 16 до 20 лет из самых богатых семей из Европы, Азии, Африки и Америки.