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Раскрыты неизвестные подробности съемок «Собачьего сердца»

Стали известны две версии, как экранизация повести досталась Владимиру Бортко
Кадр из фильма «Собачье сердце»
Кадр из фильма «Собачье сердце»

Новые неизвестные подробности съемок фильма «Собачье сердце» режиссера Владимира Бортко раскрыли в публикации «Царьграда».

Отмечается, что скоро исполнится ровно 100 лет с начала происходящего в повести действия — в рукописи Михаила Булгакова ее герой доктор Борменталь в своем дневнике записал дату, когда в квартире-лаборатории профессора Преображенского появился пес Шарик, который скоро станет человеком Шариковым. Это 22 декабря 1924 года.

Рассказывается о двух версиях, как экранизация повести досталась Бортко. По одной, его назначили на киностудии «Ленфильм» в приказном порядке, причем режиссер поначалу отказывался, но, прочтя первоисточник, передумал. По другой, идея превратить «Собачье сердце» в фильм пришла к режиссеру Сергею Микаэляну — он встретил в коридоре студии Бортко и вручил ему журнал с опубликованной повестью. И тем же вечером, прочитав «Собачье сердце», Бортко решил снимать.

Кадр из фильма «Собачье сердце»
Кадр из фильма «Собачье сердце»

Кроме того, названа причина появления в роли Шарикова актера Владимира Толоконникова. Утверждается, что из Ленинграда по стране разошлась просьба прислать снимки «самых уродливых артистов» для этой роли, и администрация Академического театра русской драмы отослала фото Толоконникова из Алма-Аты на «Ленфильм».

Роль Шарика исполнил пес Карай, который, в отличие от героя-бродяги, на самом деле был обученной милицейской служебной собакой и к моменту съемок участвовал в около 40 задержаний преступников. После «Собачьего сердца» Карай снялся еще в нескольких фильмах.

Кроме того, ради экономии Москву 1920-х годов исполнил Ленинград. Так, улица Боровая стала московской Пречистенкой, дом профессора Преображенского снимался на ленинградской Моховой, а безымянный сквер в Москве, где горничная Зина выгуливала Шарика, снимался на Преображенской площади, у Спасо-Преображенского собора.

Ранее Владимир Бортко рассказал, что не снимает кино больше восьми лет, потому что оказался никому не нужен. 78-летний автор фильма «Собачье сердце» и сериала «Мастер и Маргарита» признался, что готов работать и даже имеет на руках несколько сценариев, однако никто не хочет с ним сотрудничать.