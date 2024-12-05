Раскрыты неизвестные подробности съемок «Собачьего сердца»

Рассказывается о двух версиях, как экранизация повести досталась Бортко. По одной, его назначили на киностудии «Ленфильм» в приказном порядке, причем режиссер поначалу отказывался, но, прочтя первоисточник, передумал. По другой, идея превратить «Собачье сердце» в фильм пришла к режиссеру Сергею Микаэляну — он встретил в коридоре студии Бортко и вручил ему журнал с опубликованной повестью. И тем же вечером, прочитав «Собачье сердце», Бортко решил снимать.