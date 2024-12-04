Романа Полански оправдали по делу о клевете

В 2019 году, отвечая на обвинения в интервью газете Paris Match, режиссер назвал слова актрисы «одиозной ложью» и заявил, что в ее показаниях содержатся противоречия. Льюис подала на режиссера жалобу, обвинив его в клевете по поводу ее показаний против него.