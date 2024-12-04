Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Романа Полански оправдали по делу о клевете

Суд Парижа оставил в силе оправдательный приговор режиссеру
Роман Полански
Роман ПоланскиИсточник: Legion-Media.ru

Апелляционный суд Парижа подтвердил оправдательный приговор польско-французскому режиссеру Роману Полански, которого в 2019 году британская актриса Шарлотта Льюис обвинила в клевете. Об этом сообщает lefigaro.fr.

Суд отклонил апелляцию Льюис по иску о клевете. Актриса подала ее после того, как Полански назвал ее лгуньей из-за обвинений в изнасиловании.

В 2010 году Льюис, которая в 1986 году снималась в фильме Полански «Пираты», заявила, что режиссер изнасиловал ее, когда ей было 16 лет.

В 2019 году, отвечая на обвинения в интервью газете Paris Match, режиссер назвал слова актрисы «одиозной ложью» и заявил, что в ее показаниях содержатся противоречия. Льюис подала на режиссера жалобу, обвинив его в клевете по поводу ее показаний против него.

Слушания по делу Полански в марте не закончились запросом приговора от прокуратуры. Суд Парижа оправдал режиссера 14 мая. После этого Льюис подала апелляцию.

Ранее сообщалось, что осужденного Харви Вайнштейна снова госпитализировали.