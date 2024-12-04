Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Рената Литвинова вернулась в Россию

Актрису и режиссера заметили в Москве
Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети

Актриса и режиссер Рената Литвинова вернулась в Россию. Об этом сообщает издание «СтарХит».

По данным издания, Литвинову заметили в Столешниковом переулке в Москве. Артистка участвовала в фотосессии.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами.

В октябре Telegram-канал «Медиавойны» сообщил, что компания Литвиновой «Рида косметикс» терпит убытки второй год подряд.

В 2022 году убытки фирмы составили 2,5 млн рублей, а в 2023-м — 272 тыс. рублей. Согласно данным издания Daily Storm, Литвиновой принадлежит 20% бизнеса. Сама компания занимается производством парфюмерии и косметики. Еще в 2021 году «Рида косметикс» приносила владельцам 5,5 млн рублей прибыли.