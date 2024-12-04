Рената Литвинова вернулась в Россию

В 2022 году убытки фирмы составили 2,5 млн рублей, а в 2023-м — 272 тыс. рублей. Согласно данным издания Daily Storm, Литвиновой принадлежит 20% бизнеса. Сама компания занимается производством парфюмерии и косметики. Еще в 2021 году «Рида косметикс» приносила владельцам 5,5 млн рублей прибыли.