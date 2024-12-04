Актриса и режиссер Рената Литвинова вернулась в Россию. Об этом сообщает издание «СтарХит».
По данным издания, Литвинову заметили в Столешниковом переулке в Москве. Артистка участвовала в фотосессии.
В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами.
В октябре Telegram-канал «Медиавойны» сообщил, что компания Литвиновой «Рида косметикс» терпит убытки второй год подряд.
В 2022 году убытки фирмы составили 2,5 млн рублей, а в 2023-м — 272 тыс. рублей. Согласно данным издания Daily Storm, Литвиновой принадлежит 20% бизнеса. Сама компания занимается производством парфюмерии и косметики. Еще в 2021 году «Рида косметикс» приносила владельцам 5,5 млн рублей прибыли.