Москва, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков предложил учредить День артиста. Об этом он заявил на расширенном заседании секретариата СТД РФ, передает корреспондент ТАСС.
«Этот день станет знаковым в театральном сообществе. Его название выбрано неслучайно, оно идет от наименования званий: народный и заслуженный артист, присваиваемых за выдающиеся заслуги и достижения в области театрального, музыкального, циркового, эстрадного и киноискусства», — сказал Машков.
В качестве даты предлагается 17 января — день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского. По словам Машкова, этой инициативой СТД РФ хочет восстановить историческую инициативу Марии Гавриловны Савиной и Театрального общества, когда в День актера раз в году артисты давали спектакль, сборы от которого направлялись на строительство первого Дома ветеранов сцены в Санкт-Петербурге.
«Планируем, что 17 января 2026 года будет объявлено об учреждении Дня артиста и мы дадим старт 150-летнему юбилею СТД РФ», — добавил Машков.