Машков предложил учредить День артиста

В качестве даты предлагается 17 января — день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского. По словам Машкова, этой инициативой СТД РФ хочет восстановить историческую инициативу Марии Гавриловны Савиной и Театрального общества, когда в День актера раз в году артисты давали спектакль, сборы от которого направлялись на строительство первого Дома ветеранов сцены в Санкт-Петербурге.