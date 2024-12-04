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Машков предложил учредить День артиста

Председатель Союза театральных деятелей отметил, что этот праздник можно отмечать 17 января в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского
Владимир Машков
Владимир МашковИсточник: Legion-Media.ru

Москва, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков предложил учредить День артиста. Об этом он заявил на расширенном заседании секретариата СТД РФ, передает корреспондент ТАСС.

«Этот день станет знаковым в театральном сообществе. Его название выбрано неслучайно, оно идет от наименования званий: народный и заслуженный артист, присваиваемых за выдающиеся заслуги и достижения в области театрального, музыкального, циркового, эстрадного и киноискусства», — сказал Машков.

В качестве даты предлагается 17 января — день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского. По словам Машкова, этой инициативой СТД РФ хочет восстановить историческую инициативу Марии Гавриловны Савиной и Театрального общества, когда в День актера раз в году артисты давали спектакль, сборы от которого направлялись на строительство первого Дома ветеранов сцены в Санкт-Петербурге.

«Планируем, что 17 января 2026 года будет объявлено об учреждении Дня артиста и мы дадим старт 150-летнему юбилею СТД РФ», — добавил Машков.