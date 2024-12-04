Шэрон Стоун расплакалась, вспомнив о пережитом инсульте

Голливудская звезда вспомнила о пережитом инсульте — как она «лежала на полу и не могла вызвать скорую помощь». По словам актрисы, после болезни она стала совершенно другим человеком: у знаменитости изменились вкусовые привычки и пропала аллергия на некоторые продукты.