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Шэрон Стоун расплакалась, вспомнив о пережитом инсульте

Актриса начала плакать во время интервью «Би-би-си»
Шэрон Стоун расплакалась, вспомнив о пережитом инсульте
Шэрон Стоун расплакалась, вспомнив о пережитом инсультеИсточник: Газета.Ру

Актриса Шэрон Стоун начала плакать во время интервью «Би-би-си» после вопроса о том, что бы она посоветовала себе в молодости.

«Ты не знаешь этого, но у тебя все получится. Я бы сделала татуировку с этой надписью на веках», — призналась 66-летняя Стоун.

Голливудская звезда вспомнила о пережитом инсульте — как она «лежала на полу и не могла вызвать скорую помощь». По словам актрисы, после болезни она стала совершенно другим человеком: у знаменитости изменились вкусовые привычки и пропала аллергия на некоторые продукты.

Потом, продолжила Стоун, она столкнулась с финансовыми проблемами и боролась за опеку над приемным сыном Роаном с бывшим мужем Филом Бронштейном.

«Прошло столько времени, но теперь все в порядке… все закончилось… все добрались до берега», — подытожила Стоун.

Шэрон Стоун
Шэрон СтоунИсточник: Legion-Media.ru

Шэрон Стоун пережила инсульт в 2001 году. Врачи давали актрисе 1% шанса на выживание, ей пришлось восстанавливаться семь лет.

Летом артистка рассказывала, что у нее украли $18 млн сбережений во время болезни. Стоун обнаружила, что ее банковский счет опустел после выхода из больницы, а имущество оказалось оформлено на других людей.