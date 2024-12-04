Рост актеров может сыграть важную роль в создании образа, помогая им воплотить самых разных персонажей — от супергероев до исторических личностей. Рассказываем, кто самый высокий в Голливуде.
9. Бен Аффлек (192 см)
На девятом месте — один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, сумевший добиться успеха в качестве сценариста, продюсера и режиссера. Свой первый «Оскар» Бен Аффлек получил за сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг», который написал вместе с Мэттом Дэймоном. В актерской карьере Бену достаются весьма разноплановые роли: военные, главы семейств и даже Бэтмен. Правда, супергерой в исполнении Аффлека оказался не самым удачным, и боевик собрал несколько наград антипремии «Золотая малина».
Личная жизнь Бена тоже похожа на кино. Среди его спутниц были Гвинет Пэлтроу, Николь Кидман, Дженнифер Лопез, на которой он едва не женился в 2002 году. Пара рассталась накануне свадьбы. Затем Аффлек был 10 лет женат на Дженнифер Гарнер, которая развелась с актером из-за его пристрастия к алкоголю и азартным играм. В 2022-м Бен снова сделал предложение Лопез. На этот раз пара поженилась, но спустя два года все закончилось разводом.
8. Клинт Иствуд (193 см)
Актера и режиссера выделяет не только рост. В 2025-м Клинту Иствуду исполнится 95, но он полон сил и продолжает заниматься кино. На его счету более 150 картин, среди которых культовые ленты «Хороший, плохой, злой», «Побег из Алькатраса», «Мосты округа Мэдисон» и другие.
Кроме того, у Иствуда более 40 режиссерских проектов, в том числе «Малышка на миллион», «Гран Торино» и «Присяжный номер два». За почти век своей жизни актер обзавелся статусом многодетного отца: у Клинта восемь наследников от разных женщин.
7. Лиам Нисон (193 см)
72-летний актер продолжает активно сниматься в разных жанрах. Но самая звездная роль Лиама Нисона — Оскар Шиндлер в драме Стивена Спилберга «Список Шиндлера». После триумфа фильмография актера пополнилась не менее яркими картинами — «Банды Нью-Йорка», «Реальная любовь», «Звездные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза».
В 2009 году Нисон столкнулся с личной драмой, когда от травмы, полученной на горнолыжном курорте, скончалась его вторая жена Наташа Ричардсон. Актер долго не мог прийти в себя после трагедии. Несмотря на романы, он так и не решился создать новую семью.
6. Джейсон Момоа (193 см)
Обладатель эффектной внешности чаще всего играет брутальных персонажей. Самыми запоминающимися образами Джейсона Момоа стал свирепый кхал Дрого из «Игры престолов», «Аквамен» и воин Баба Восс в фантастическом боевике «Видеть».
Больше 15 лет Момоа был в отношениях с довольно миниатюрной актрисой Лизой Боне, в браке с которой родились двое детей. В 2022-м пара распалась. Сейчас актер встречается с Адриа Архоной, которая младше на его 13 лет.
5. Александр Скарсгард (194 см)
Актеру с высоким ростом достаются образы и героев-любовников, и злодеев. Самыми запоминающимися работами Александра Скарсгарда стали картина «Тарзан. Легенда», ради роли в которой актер всего за четыре месяца набрал мышечную массу, и «Большая маленькая ложь», где его партнершей стала обладательница высокого роста Николь Кидман.
Скарсгард входит не только в число самых высоких актеров. В разное время у него были романы с первыми красавицами Голливуда, однако узами брака он себя так и не связал. Сейчас он в отношениях с Тувой Новотны, в 2022-м у пары родился ребенок, пол и имя которого актеры скрывают.
4. Дуэйн Джонсон (196 см)
Этот голливудский гигант собирался связать свою жизнь с рестлингом, как и другие мужчины в его семье, однако режиссеры сделали ему предложение, от которого было сложно отказаться. Дуэйн Джонсон дебютировал в фильме «Мумия возвращается» и сразу попал в Книгу рекордов Гиннесса как актер, получивший самый высокий гонорар за дебютную роль.
Франшиза «Форсаж», приключенческий фильм «Джуманджи: Зов джунглей», боевик «Быстрее пули» — самые популярные проекты актера. Джонсону по большей части достаются роли спортсменов, верзил и военных. При этом в реальной жизни он заботливый папа трех дочерей от разных браков.
3. Рори МакКанн (198 см)
У этого высокорослого актера нет оскароносных ролей. Самая известкая работа Рори МакКанна — фэтнези «Игра престолов», где ему достался персонаж Сандор Клиган по прозвищу Пес. В разное время его коллегами по съемочной площадке были Николас Кейдж и Дуэйн Джонсон.
Рори не афиширует личную жизнь. Однажды он признался, что не готов жениться, поскольку тогда ему бы пришлось больше работать, чтобы прокормить семью. Свободное время он проводит в горах, занимаясь скалолазанием.
2. Брэд Гэррет (203 см)
Актер начинал свою карьеру в качестве стендап-комика и за удачное выступление в одном из шоу однажды даже выиграл 100 тысяч долларов. Затем Брэд Гэррет попал в киноиндустрию, где проявил себя как специалист по озвучке и актер. Самой яркой его ролью стал ситком «Все любят Рэймонда», где он сыграл брата главного героя. В России сняли адаптацию сериала — «Воронины».
Благодаря проекту Гэррет шесть раз был номинирован на премию «Эмми» и трижды становился ее лауреатом в категории «Лучший актер второго плана». Личную жизнь актер не афиширует. В 2007 году он развелся после восьми лет брака, в котором у него родились сын Максвелл и дочь Хоуп.
1. Юнас Суотамо (211 см)
Дотянуться до профессионального баскетболиста сможет далеко не каждый, поэтому Юнас Суотамо получает пальму первенства. Благодаря высокому росту он идеально подошел на роль Чубакки в седьмом эпизоде космической эпопеи «Звездные войны: Пробуждение Силы», заменив Питера Мейхью.
После космической оперы Юнас снялся еще в нескольких проектах. Известно также, что он вошел в актерский состав второго сезона культового сериала «Уэнсдэй». Финский спортсмен продолжает играть в баскетбол. Он женат и воспитывает двоих детей.