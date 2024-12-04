Личная жизнь Бена тоже похожа на кино. Среди его спутниц были Гвинет Пэлтроу, Николь Кидман, Дженнифер Лопез, на которой он едва не женился в 2002 году. Пара рассталась накануне свадьбы. Затем Аффлек был 10 лет женат на Дженнифер Гарнер, которая развелась с актером из-за его пристрастия к алкоголю и азартным играм. В 2022-м Бен снова сделал предложение Лопез. На этот раз пара поженилась, но спустя два года все закончилось разводом.