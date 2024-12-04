Сеть кинотеатров «Каро» распродала почти все билеты на трансляцию «Щелкунчика»

«Продажи идут отлично, и это ожидаемый результат — и со стороны кинотеатров-участников, поддерживающих инициативу, и со стороны зрителей. Событие только в нашей сети уже заработало несколько миллионов рублей, осталось незначительное количество билетов в один зал “Октября”. Людям хочется создать себе праздник и увидеть в деталях самый главный балет сезона. Но не у каждого находится возможность приехать в Москву и стать счастливым обладателем билетов на это беспрецедентное по всем меркам событие. Трансляции “Щелкунчика” в кино — достойная альтернатива походу в театр», — сказала Зинякова.