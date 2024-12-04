Сеть кинотеатров «Каро» распродала почти все билеты на трансляцию «Щелкунчика»

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сеть кинотеатров «Каро» за неделю распродала практически все билеты на сеансы с трансляцией балета «Щелкунчик» Большого театра, сообщила ТАСС президент сети Ольга Зинякова. По ее словам, осталось незначительное количество билетов в один зал кинотеатра «Октябрь».
«Продажи идут отлично, и это ожидаемый результат — и со стороны кинотеатров-участников, поддерживающих инициативу, и со стороны зрителей. Событие только в нашей сети уже заработало несколько миллионов рублей, осталось незначительное количество билетов в один зал “Октября”. Людям хочется создать себе праздник и увидеть в деталях самый главный балет сезона. Но не у каждого находится возможность приехать в Москву и стать счастливым обладателем билетов на это беспрецедентное по всем меркам событие. Трансляции “Щелкунчика” в кино — достойная альтернатива походу в театр», — сказала Зинякова.
В пресс-службе сети уточнили ТАСС, что старт продажи билетов начался 28 ноября, с этого дня количество сеансов запланированных кинотеатральных трансляций балета выросло почти в три раза, а сеансы в сети «Каро» заполнены на 80%.
Балет «Щелкунчик» Петра Чайковского в постановке Юрия Григоровича и сценическом оформлении Симона Вирсаладзе можно будет увидеть не только на Исторической сцене Большого театра, но и в прямом эфире в кинотеатрах страны. Трансляции пройдут 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00 по московскому времени в Москве и Санкт-Петербурге, а также в других городах России.
Всего трансляции охватят более 150 кинотеатров и отдельных арт-площадок в 70 городах страны. Полный список городов и сеансов можно посмотреть на сайте.
Кроме того, ранее стало известно, что новогодний балет «Щелкунчик» Большого театра покажут в прямом эфире Первого канала. Трансляция состоится 31 декабря в 12:00 по московскому времени.