Верник с сыном, Розанова и звезда «Сватов» снимаются в сериале: первые кадры

Завершились съемки восьмисерийного музыкального драмеди «ВИА “Васильки”». В главных ролях заняты Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин из «Сватов», Игорь Верник и его сын Григорий Верник.
Действие сериала начинается в конце 1970-х, когда в моде были ВИА — вокально-инструментальные ансамбли. Моментально стал популярным и новый талантливый бой-бэнд «Васильки». В обаятельного солиста влюбилась по уши студентка журфака Лена. Но скоро группа распалась, и ребята, вместе с лидером Юрой Васильковым, исчезли со сцены.
Прошло сорок пять лет. Внучки Лены (Анна Котова и Алевтина Тукан) решают отыскать «васильков», чтобы исполнить желание бабушки. А она очень хотела, чтобы группа вновь объединилась и сыграла любимые мелодии на новогоднем телеконцерте.
Молодых героев из 1970-х и возрастных из 2020-х играют разные актеры. Юной Леной стала Дарья Петриченко, Лену-бабушку воплощает на экране Ирина Розанова. Молодых участников ВИА играют Антон Шаврин, Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин и Никита Плахотнюк. Взрослыми «Васильками» стали Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин.
Главного злодея Валентина Бестужева в молодом возрасте сыграл Григорий Верник, а во взрослом его отец — Игорь Верник.
Режиссером картины выступил Юрий Шаров, а песни сочинил Сергей Жуков.
«Это был вызов мне как композитору — написать песни в стиле собственного детства, чтобы никто не слышал их ранее, но сразу же узнавал», — поделился музыкант.
Премьера сериала «ВИА “Васильки”» состоится в 2025 году в онлайн-кинотеатре Wink, потом лента выйдет на телеканале СТС.