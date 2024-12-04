Верник с сыном, Розанова и звезда «Сватов» снимаются в сериале: первые кадры

Действие сериала начинается в конце 1970-х, когда в моде были ВИА — вокально-инструментальные ансамбли. Моментально стал популярным и новый талантливый бой-бэнд «Васильки». В обаятельного солиста влюбилась по уши студентка журфака Лена. Но скоро группа распалась, и ребята, вместе с лидером Юрой Васильковым, исчезли со сцены.