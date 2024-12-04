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Верник с сыном, Розанова и звезда «Сватов» снимаются в сериале: первые кадры

В драмеди «ВИА “Васильки”» зазвучат песни, написанные Сергеем Жуковым
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Олег Комаров, Александр Тютин, Игорь Верник, Николай Добрынин, Дмитрий Харатьян, Владислав Ветров на съемках сериала «ВИА "Васильки"»
Олег Комаров, Александр Тютин, Игорь Верник, Николай Добрынин, Дмитрий Харатьян, Владислав Ветров на съемках сериала «ВИА "Васильки"»

Завершились съемки восьмисерийного музыкального драмеди «ВИА “Васильки”». В главных ролях заняты Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин из «Сватов», Игорь Верник и его сын Григорий Верник.

Действие сериала начинается в конце 1970-х, когда в моде были ВИА — вокально-инструментальные ансамбли. Моментально стал популярным и новый талантливый бой-бэнд «Васильки». В обаятельного солиста влюбилась по уши студентка журфака Лена. Но скоро группа распалась, и ребята, вместе с лидером Юрой Васильковым, исчезли со сцены.

Прошло сорок пять лет. Внучки Лены (Анна Котова и Алевтина Тукан) решают отыскать «васильков», чтобы исполнить желание бабушки. А она очень хотела, чтобы группа вновь объединилась и сыграла любимые мелодии на новогоднем телеконцерте.

Николай Добрынин, Анна Котова и Дмитрий Харатьян на съемках сериала «ВИА "Васильки"»
Николай Добрынин, Анна Котова и Дмитрий Харатьян на съемках сериала «ВИА "Васильки"»

Молодых героев из 1970-х и возрастных из 2020-х играют разные актеры. Юной Леной стала Дарья Петриченко, Лену-бабушку воплощает на экране Ирина Розанова. Молодых участников ВИА играют Антон Шаврин, Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин и Никита Плахотнюк. Взрослыми «Васильками» стали Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин.

Николай Добрынин, Дмитрий Харатьян, Ирина Розанова на съемках сериала «ВИА "Васильки"»
Николай Добрынин, Дмитрий Харатьян, Ирина Розанова на съемках сериала «ВИА "Васильки"»
Ирина Розанова на съемках сериала «ВИА "Васильки"»
Ирина Розанова на съемках сериала «ВИА "Васильки"»
Дмитрий Харатьян и Владислав Ветров на съемках сериала «ВИА "Васильки"»
Дмитрий Харатьян и Владислав Ветров на съемках сериала «ВИА "Васильки"»

Главного злодея Валентина Бестужева в молодом возрасте сыграл Григорий Верник, а во взрослом его отец — Игорь Верник.

Григорий Верник на съемках сериала «ВИА "Васильки"»
Григорий Верник на съемках сериала «ВИА "Васильки"»
Игорь Верник на съемках сериала «ВИА "Васильки"»
Игорь Верник на съемках сериала «ВИА "Васильки"»

Режиссером картины выступил Юрий Шаров, а песни сочинил Сергей Жуков

«Это был вызов мне как композитору написать песни в стиле собственного детства, чтобы никто не слышал их ранее, но сразу же узнавал», — поделился музыкант.

Премьера сериала «ВИА “Васильки”» состоится в 2025 году в онлайн-кинотеатре Wink, потом лента выйдет на телеканале СТС.