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Похудевшая Селена Гомес показала фигуру в кожаной мини-юбке

Певица появилась на публике в мини-юбке после похудения

Певица и актриса Селена Гомес продемонстрировала фигуру в мини-юбке после похудения. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Селена Гомес
Селена ГомесИсточник: Legion-Media.ru

Папарацци подловили 32-летнюю Гомес 3 декабря в Нью-Йорке, когда та направлялась на съемки «Позднего шоу со Стивеном Кольбером». Певица вышла на публику в белой рубашке, черной кожаной мини-юбке, блестящем жакете, капроновых колготках и туфлях на каблуках. Стилисты уложили волосы актрисы, а визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и розовым блеском для губ.

Несколько недель назад Селена Гомес появилась на четырех обложках журнала Perfect Magazine. На одном из кадров певица предстала в серебристом лифе бикини, который дополнила черной кожаной курткой в винтажном стиле с нашивками и серьгами. Стилисты собрали волосы артистки в небрежный хвост, а визажисты сделали ей нюдовый макияж и наклеили блестки на лицо. Автором съемки выступил фотограф Морган Махер.