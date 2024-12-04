Похудевшая Селена Гомес показала фигуру в кожаной мини-юбке

Несколько недель назад Селена Гомес появилась на четырех обложках журнала Perfect Magazine. На одном из кадров певица предстала в серебристом лифе бикини, который дополнила черной кожаной курткой в винтажном стиле с нашивками и серьгами. Стилисты собрали волосы артистки в небрежный хвост, а визажисты сделали ей нюдовый макияж и наклеили блестки на лицо. Автором съемки выступил фотограф Морган Махер.