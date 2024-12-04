Раскрыты новые подробности отношений Брэда Питта с детьми на фоне конфликта с Джоли

Голливудский актер Брэд Питт хотел бы наладить отношения с детьми на фоне конфликта с экс-супругой Анджелиной Джоли. Об этом сообщает издание Page Six.
Инсайдер из окружения звезд заявил, что Питту не хватает общения с его детьми. По словам источника, актер считает, что празднование Рождества будет не таким радостным, если он не проведет время с наследниками.
«Брэд скучает по своим детям и хотел бы, чтобы у них были более близкие отношения, особенно с учетом праздников и его дня рождения в этом месяце», — поделился информатор.
Инсайдер отметил, что Брэд Питт планирует провести праздники вместе со своей возлюбленной Инес де Рамон. Источник добавил, что актер рад тому, что у него есть «потрясающая партнерша, которая поддерживает его».
У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.
Несколько недель назад появилась информация, что родители Брэда Питта не общаются близко со своими внуками более пяти лет.
Ранее сообщалось, что родных детей Анджелины Джоли и Брэда Питта засняли папарацци.