Большинство зрителей принимают на веру многочисленные ляпы, которые допустили создатели исторических фильмов. Да и сами авторы говорят, что задумывали-то художественную картину, а значит, факты в сценарии занимают не самое главное место.
Разберем самые яркие примеры, когда при производстве масштабных полотен, которые посмотрел весь мир, были допущены вопиющие с точки зрения исторической достоверности ошибки.
1. «300 спартанцев»
Вышедший в 2006 году фильм режиссера Зака Снайдера «300 спартанцев» имел огромный коммерческий успех — общие сборы от проката превысили вложения практически в девять раз. Моментально вырос интерес к истории греко-персидских войн, а лозунг царя Леонида в исполнении голливудской звезды Джерарда Батлера «Это Спарта!» стал популярнейшим интернет-мемом.
По сюжету царь Леонид отправляется на битву с персами только с небольшим отрядом из 300 самых крутых воинов, а основная армия осталась в Спарте. Члены совета негодуют по поводу его решения вступить в противоборство с Ксерксом, поскольку прийти к единому мнению так и не удалось, да и дельфийские жрецы предупреждали о неудаче похода. Главный герой отмечает, что отправляется исключительно «на прогулку» и у него есть охрана.
На самом деле знатные граждане не собирались отговаривать Леонида от опасного похода. Напротив, исторические источники указывают, что эфоры, так называли выборных должностных лиц в Спарте, призывали царя взять с собой еще больше бойцов. Не только 300 спартанцев обороняли узкий проход от полчищ Ксеркса — там находилось небольшое войско греков. Согласно разным источникам, его численность могла достигать 7000 человек.
Противостояли им, по мнению авторов фильма, «несметные полчища» персов. В этом случае они оказались недалеки от истины. Общее количество воинов в армии Ксеркса историки оценивают в 700—800 тысяч — невероятные размеры по тем временам.
В бой спартанцы вступают в довольно легкой амуниции, которая позволяет зрителям оценить их прекрасную физическую форму и рельефную мускулатуру. На самом деле царь Леонид и его воины были облачены в доспехи: они закрывали грудь, руки и ноги. Кроме того, красивые алые плащи, так эффектно выглядящие на экране, в реальной схватке могли стать причиной гибели. Противник мог потянуть за плащ, ткань цеплялась за камень или ветки, и исход поединка был бы предрешен.
2. «Спасти рядового Райана»
Культовая картина Стивена Спилберга повествует об опасной операции 1944 года, на которую отправляется группа солдат американской армии под управлением капитана Миллера (Том Хэнкс). Они должны найти и вернуть домой рядового Райана, три брата которого были убиты на войне.
В финальной сцене «Спасти рядового Райана» раненный Миллер в отчаянии стреляет из пистолета по движущемуся на него тяжелому немецкому танку «Тигр». Внезапно налетает союзная авиация и точным попаданием бомбы уничтожает вражескую технику. Интересно, что главный герой прислонился спиной к советскому мотоциклу «Урал» ИМЗ М-63, который будет производится только через 20 лет.
3. «Храброе сердце»
Шотландского воина Уильяма Уоллеса, который сражался за независимость своей страны с британцами, в фильме «Храброе сердце» воплотил Мэл Гибсон. По сценарию триггером для начала восстания послужила жестокая казнь любимой женщины Уоллеса, с которой он тайно обвенчался.
На самом деле брак у предводителя восстания был вполне официальный, у супругов родилась дочь. Развесистой клюквой оказался нежный роман главного героя и королевы Изабеллы. Несмотря на относительно свободные нравы той эпохи, молодой венценосной особе исполнилось только лишь 10 лет.
4. «Троя»
Битву за Трою, которая развернулась на рубеже рубеж XIII—XII веков до н.э., воплотил в одноименном фильме режиссер Вольфганг Петерсен. История дошла до наших дней через две поэмы великого Гомера — «Илиада» и «Одиссея». Причиной кровавой войны стало похищение Парисом (Орландо Блум) жены спартанского царя Менелая. Юноша безоглядно влюбился в Елену Прекрасную и увез ее в Трою, где правил его отец Приам. Обманутый супруг при помощи брага Агамемнона решил наказать троянцев за вероломство. Собрав огромное войско и заручившись поддержкой великого Ахиллеса (Брэд Питт), они отправились в путь.
В фильме осада великого города не заняла много времени — всего несколько недель понадобилось Агамемнону и его союзникам для победы. Использовав хитрость с троянским конем, оборона была прорвана. В реальности процесс был довольно затяжным. Источники указывают, что прототипу героя Брэда Питта пришлось сражаться у стен Трои десять лет.
5. «Гладиатор»
По части исторической клюквы заметно обходит конкурентов знаменитый создатель «Чужого» Ридли Скотт. Знаменитый режиссер решил воплотить на экране историю римского полководца Максимуса. После вероломного предательства главный герой в исполнении Рассела Кроу вынужден стать гладиатором, выступающим на арене Колизея.
Достаточно лишь сказать, что Максимус носит гордое звание генерала, которого в Римской империи просто не было. Это воинское звание появилось во Франции на несколько веков позже. Еще одна неточность — накануне гладиаторских боев римляне получают листовки с напечатанной информацией, что тоже является исторической неточностью, ведь жители вечного города узнавали обо всем на специальных досках с объявлениями, так как печатный станок изобретут только спустя примерно 1200 лет.
Надо заметить, что сиквел «Гладиатора», вышедший спустя 24 года, тоже заставил фанатов Древнего Рима усмехнуться. В картине, например, показана схватка Люциуса (Пол Мескал) с устрашающими бабуинами, но записей о таких дуэлях не существует. Не знали римляне и о том, что в природе есть такие рыбы, как акулы, которые по сюжету заполняют затопленный Колизей. Ну и создатели эпического полотна не стали изменять себе, снова поместив печатное издание в кадр — на этот раз «утреннюю прессу» читает один из патрициев, попивая при этом что-то вроде кофе.