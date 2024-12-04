В бой спартанцы вступают в довольно легкой амуниции, которая позволяет зрителям оценить их прекрасную физическую форму и рельефную мускулатуру. На самом деле царь Леонид и его воины были облачены в доспехи: они закрывали грудь, руки и ноги. Кроме того, красивые алые плащи, так эффектно выглядящие на экране, в реальной схватке могли стать причиной гибели. Противник мог потянуть за плащ, ткань цеплялась за камень или ветки, и исход поединка был бы предрешен.