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Акунина оштрафовали на 45 тыс. рублей по закону об иноагентах

Писателя обвинили в нарушении деятельности иноагента
Борис Акунин
Борис АкунинИсточник: Legion-Media.ru

Таганский суд Москвы привлек к административной ответственности писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.

Акунина признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 4 статьи 19.34 КоАП РФ — публикации или распространении материалов без указания маркировки. Писателю назначили штраф в размере 45 тыс. рублей.

В начале августа Борис Акунин уже был оштрафован на 30 тыс. рублей по закону об иноагентах.

Против Акунина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об армии России). 

В декабре 2023-го Борис Акунин провел разговор с пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время диалога он назвал ракетные удары ВСУ по Крыму обоснованными.

Ранее стало известно, в Санкт-Петербурге стали продавать сборники стихотворений Окуджавы с плашкой иноагента.