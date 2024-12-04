Представитель Митты: режиссер общается только с сыном

Режиссер, народный артист РФ Александр Митта общается только с сыном. Об этом сообщил aif.ru его представитель Геннадий Иванов.
«Сейчас с Александром Миттой общается только сын, он больше никого не подпускает», — отметил он.
Ранее в Telegram-канале Shot сообщили о грозящей 91-летнему режиссеру «Экипажа» ампутации стопы из-за развившегося сухого некроза — омертвения тканей из-за проблем с кровообращением.
Отметим, что в середине ноября сын Александра Митты Евгений опроверг появившиеся слухи об ухудшении состояния здоровья знаменитого отца.
Напомним, что в июле этого года указом президента Российской Федерации Владимира Путина режиссер был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.