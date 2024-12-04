Представитель Муравьевой рассказал, что спектакли с актрисой не отменят

Спектакли с участием народной артистки РФ Ирины Муравьевой не будут отменены, она прекрасно себя чувствует. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал представитель актрисы Евгений.
Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Муравьевой с жалобами на сильные боли в животе. Она наблюдалась в стационаре, однако через некоторое время ее выписали.
«У нее прекрасное самочувствие. Ее никуда не госпитализировали. Вернулась с гастролей. Все спектакли будут проходить по плану, никаких отмен нет», — сказал собеседник издания.