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Представитель Муравьевой рассказал, что спектакли с актрисой не отменят

Народная артистка недавно вернулась с гастролей и чувствует себя хорошо
Ирина Муравьева
Ирина МуравьеваИсточник: PersonaStars

Спектакли с участием народной артистки РФ Ирины Муравьевой не будут отменены, она прекрасно себя чувствует. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал представитель актрисы Евгений.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Муравьевой с жалобами на сильные боли в животе. Она наблюдалась в стационаре, однако через некоторое время ее выписали.

«У нее прекрасное самочувствие. Ее никуда не госпитализировали. Вернулась с гастролей. Все спектакли будут проходить по плану, никаких отмен нет», — сказал собеседник издания.