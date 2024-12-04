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Звезда «Ворониных» Фроловцева назвала ложными сообщения о своей болезни

Актриса сообщила, что чувствует себя хорошо
Анна Фроловцева
Анна ФроловцеваИсточник: PersonaStars

Звезда сериала «Воронины» Анна Фроловцева опровергла сообщения об экстренной помощи врачей из-за болей в сердце. Об этом в беседе с aif.ru сообщила сама 76-летняя актриса.

«Пока все нормально. Это кто-то захотел пустить ложный слух», — сказала артистка.

Ранее СМИ сообщали, что у Фроловцевой ухудшилось состояние на фоне сахарного диабета. Уточнялось, что во время обследования медики зафиксировали быстрое неритмичное сокращение сердца — фибрилляцию предсердий. Как правило, это грозит формированием тромбов в камерах органа, а в дальнейшем — инсультом. Артистка лечилась в стационаре, а затем была отпущена домой с рекомендациями об улучшении состояния.