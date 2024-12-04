Звезда «Ворониных» Фроловцева назвала ложными сообщения о своей болезни

Ранее СМИ сообщали, что у Фроловцевой ухудшилось состояние на фоне сахарного диабета. Уточнялось, что во время обследования медики зафиксировали быстрое неритмичное сокращение сердца — фибрилляцию предсердий. Как правило, это грозит формированием тромбов в камерах органа, а в дальнейшем — инсультом. Артистка лечилась в стационаре, а затем была отпущена домой с рекомендациями об улучшении состояния.