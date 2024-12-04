Участнику «Квартета И» может грозить инвалидность

За последние три года, утверждает Mash, заслуженный артист РФ попадал в больницу минимум трижды. В 2020 году он резко набрал 25 кг веса из-за стресса на фоне болезни супруги. Спустя два года у Демидова снизилась работоспособность почек, возросла отечность, а также начались проблемы с пищеводом и кишечником.