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Сын Николь Кидман впервые за полгода опубликовал фото на фоне слухов о примирении с матерью

Коннор впервые после восьмимесячного перерыва выложил пост в соцсети
Коннор Круз, фото: соцсети
Коннор Круз, фото: соцсети

Приемный сын Николь Кидман и Тома Круза Коннор впервые за полгода опубликовал фото на фоне слухов о примирении с матерью. Об этом сообщает New York Post.

Коннор Круз опубликовал фотографию, на которой позирует с другом после игры в гольф. Сын актеров впервые после восьмимесячного перерыва выложил пост в соцсети. В комментариях поклонники отметили, что активность связана с примирением Коннора с матерью.

С 2005 года Николь Кидман состоит в отношениях с австралийским певцом Китом Урбаном. У пары двое общих детей: помимо Сандей Роуз, они воспитывают 13-летнюю Фэйт Маргарет. Супруги не скрывают, что девочек выносили суррогатные матери.

У актрисы также есть двое приемных детей, которых она усыновила в браке с коллегой Томом Крузом. После развода артистов в 2001 году их дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони предпочли остаться с отцом. Кидман признавалась в интервью, что тяжело переживала разлуку. Позже звезде удалось на некоторое время возобновить общение с Изабеллой, но Коннор отказался идти «на мировую». По словам инсайдеров, уже несколько лет актриса не контактирует с приемными детьми.