Сын Николь Кидман впервые за полгода опубликовал фото на фоне слухов о примирении с матерью

У актрисы также есть двое приемных детей, которых она усыновила в браке с коллегой Томом Крузом. После развода артистов в 2001 году их дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони предпочли остаться с отцом. Кидман признавалась в интервью, что тяжело переживала разлуку. Позже звезде удалось на некоторое время возобновить общение с Изабеллой, но Коннор отказался идти «на мировую». По словам инсайдеров, уже несколько лет актриса не контактирует с приемными детьми.