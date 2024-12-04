Кустурица назвал орден Серафима Саровского одной из важнейших для себя наград

Кустурица отметил, что образ преподобного Серафима Саровского неоднократно встречался на его творческом пути. «Когда я снимал свой фильм “По млечному пути” в нем были сцены, когда монах кормил медведя. Когда я закончил фильм, мне попалась книга, на обложке которой был образ святого Серафима Саровского, который также кормил медведя. Я был очень рад этому совпадению тогда и очень рад награде сейчас. Спасибо вам большое», — добавил режиссер.