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Кустурица назвал орден Серафима Саровского одной из важнейших для себя наград

Награда режиссеру была присуждена патриархом Кириллом 24 ноября
Эмир Кустурица
Эмир КустурицаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица назвал орден преподобного Серафима Саровского I степени за вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе одной из самых важных для себя наград. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично вручил церковный орден режиссеру в зале церковных соборов храма Христа Спасителя во время российской премьеры фильма «Люди Христовы. Наше время», передает корреспондент ТАСС.

Награда была присуждена Кустурице патриархом Кириллом 24 ноября, в юбилей режиссера, когда сербский деятель искусства отметил свой 70-й день рождения.

«Эта награда — одна из самых важных для меня, потому что Серафим Саровский был одним из самых близких мне святых в истории русской церкви», — подчеркнул режиссер.

Кустурица отметил, что образ преподобного Серафима Саровского неоднократно встречался на его творческом пути. «Когда я снимал свой фильм “По млечному пути” в нем были сцены, когда монах кормил медведя. Когда я закончил фильм, мне попалась книга, на обложке которой был образ святого Серафима Саровского, который также кормил медведя. Я был очень рад этому совпадению тогда и очень рад награде сейчас. Спасибо вам большое», — добавил режиссер.

Как ранее рассказал Кустурица в беседе с ТАСС, режиссер намерен получить российское гражданство, если этот процесс не окажется для него затруднительным. У Кустурицы уже есть два гражданства — сербское и французское.

Кустурица дебютировал в полнометражном кино в 27 лет с драмой «Ты помнишь Долли Белл?» о проблемах боснийской молодежи 1960-х годов. Она была показана на Международном кинофестивале в Венеции и удостоилась приза «Золотой лев» как лучший дебютный фильм. В 1985 году на экраны вышла лента «Отец в командировке», в которой показана жизнь одной семьи в послевоенной Югославии в годы цензуры и репрессий.

Картина принесла 30-летнему режиссеру «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля (1985 год), приз Международной федерации кинопрессы FIPRESCI (1986 год) и номинацию на «Оскар» (1986 год). В 1989 году Кустурица получил приз Каннского кинофестиваля в категории «Лучший режиссер» за драму «Время цыган» («Дом для повешения»).