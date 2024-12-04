«С Викой у меня другая жизнь, за что я ей очень благодарен. Мы с женой совпадаем во вкусах, в мыслях, в каких-то философских аспектах, в отношении к людям, но одновременно мы различны в эмоциональных проявлениях. Главное, нам друг с другом интересно. В любых занятиях. Мы год женаты, а это чувство лишь усиливается. Мне кажется, это как раз основополагающая штука — нам не хочется друг от друга отдыхать», — рассказал артист в интервью журналу «Атмосфера».