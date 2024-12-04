Александр Петров признался, что стал счастливее благодаря своей жене Виктории Антоновой. Он отметил, что сейчас у него в жизни наступил новый этап, которой принес ему «прекрасное, абсолютно чудесное состояние».
Актер всегда верил в то, что узнает будущую избранницу с первого взгляда. Звезда фильма «Стрельцов» рассказал, что именно так и произошло в его жизни, и он сразу понял, что Антонова — его судьба.
«С Викой у меня другая жизнь, за что я ей очень благодарен. Мы с женой совпадаем во вкусах, в мыслях, в каких-то философских аспектах, в отношении к людям, но одновременно мы различны в эмоциональных проявлениях. Главное, нам друг с другом интересно. В любых занятиях. Мы год женаты, а это чувство лишь усиливается. Мне кажется, это как раз основополагающая штука — нам не хочется друг от друга отдыхать», — рассказал артист в интервью журналу «Атмосфера».
Петров признался, что с появлением жены его приоритеты изменились. По словам звезды франшизы «Лед», в его жизни появилось слово «семья», чему он очень рад.
Напомним, Александр Петров и Виктория Антонова официально стали мужей и женой в сентябре 2023 года, а спустя два месяца сыграли свадьбу. Актер познакомился с девушкой на улице и рассказал, что ему хватило всего лишь нескольких встреч, чтобы понять, что он хочет прожить с ней всю жизнь.