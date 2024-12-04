66-летний актер «Кадетства» и «Мосгаза» задумался об уходе в монастырь

«Мой духовник во время литургии отчитывал бесноватых. И я видел все эти проявления, благодаря чему и поверил в них. Что с ними творится — так не сыграть. Бесы мучают, как их крутит, разговаривают нечеловеческими голосами на другом языке. В общем, насмотрелся, чтобы уверовать», — объяснял артист.