Блистательная, обворожительная, неповторимая: имя одной из ярких звезд советского экрана вписано в энциклопедию кинематографа большими буквами. У психиатров даже появилось понятие «синдром Орловой», которым обозначали страсть советских женщин быть как их кумир. Приоткроем занавес и расскажем несколько интересных фактов из жизни выдающейся актрисы.
Топ-5 фактов о Любови Орловой
Обожаемая всей страной Любовь Орлова была эталоном красоты и элегантности. И за этим стоял большой труд и жесткая дисциплина. Вытянув свой счастливый билет в довольно позднем для актрисы возрасте, Орлова использовала все средства, чтобы сохранить красоту до преклонных лет. По неподтвержденным данным, артистка не раз прибегала к пластическим операциям. Помогал ей и режиссерский талант мужа Григория Александрова, который использовал все возможности осветительной техники, чтобы лицо советской кинодивы выглядело на экране безупречным.
Режиссер лучших музыкальных комедий своего времени лепил из жены звезду по голливудским меркам, особенно вдохновляясь стилем Марлен Дитрих: это он настоял на смене цвета волос, а в фильме «Веселые ребята» придумал образ с цилиндром, как у Дитрих в «Голубом ангеле».
Каждый фильм 30-х и 40-х годов с участием Любови Орловой собирал полные кинозалы. К слову, картин в то время выходило немного, и любая премьера становилась масштабным событием для всего Советского Союза. Блондинку считали фавориткой Иосифа Сталина, который, по слухам, и открыл ей дорогу в большое кино: вождю понравились «Веселые ребята», хотя у цензоров они вызывали сомнения.
Звезда черно-белого кино умела делать все: петь, играть на фортепиано, танцевать, выполнять акробатические трюки. Со временем она заявила о себе и как серьезная драматическая актриса. В Театре Моссовета, где она служила после завершения кинокарьеры, ее игру отметил сам Жан-Поль Сартр. Писатель присутствовал на 400-м спектакле, поставленном по его пьесе «Лиззи Маккей», в котором Любовь Петровна исполняла главную роль.
Коллега по театру и подруга Фаина Раневская отзывалась об Орловой как об очень добром человеке, которая не раз откликалась на просьбы о помощи. Не осталась звезда в стороне и во время Великой Отечественной войны, выступая с концертами на всех фронтах — от Минска до Курска и Орла.
Топ-5 фильмов Любови Орловой
Любовь Орлова родилась 29 января 1902 года. Впрочем, близкая подруга актрисы Фаина Раневская делилась, что в 30-е паспорта выдавали без проверки, чем воспользовались многие женщины, в том числе Орлова — можно было скинуть лишние пять и более лет.
Родители будущей кинодивы были потомственными дворянами, что, конечно же, приходилось скрывать, но очевидными для всех были аристократическая стать и прекрасные манеры Любови Петровны. Она с детства участвовала в спектаклях, зрителем которого однажды стал сам Федор Шаляпин, часто бывавший у Орловых в гостях. Он посоветовал отдать Любу в артистки, но ее родители посчитали, что музыкальное образование подойдет девочке больше. Умение играть на фортепиано помогло в трудное для семьи время — Орлова подрабатывала в кинотеатрах тапером, преподавала музыку и танцы.
Окончив Московский театральный техникум, Любовь Орлова стала хористкой музыкальной студии при МХАТе. Свою первую большую роль актриса получила лишь спустя шесть лет — это был образ Периколы в одноименной оперетте. Григорий Александров, вернувшийся из командировки в США и мечтающий снять что-то совсем непохожее на то, что делал раньше, был в восторге от выступления Орловой и пригласил ее в свою комедию. С этого момента началось их совместное восхождение на киноолимп.
«Веселые ребята», Анюта
Изначально роль Анюты в фильме была небольшой, но очарованный Орловой режиссер добавил ей экранного времени, чем был крайне недоволен Леонид Утесов. Свое недовольство обиженный артист перенес на фаворитку, подкалывая актрису, что ей за 30, и она играет юных дев.
Но «Анюте» было чем ответить: когда потребовалось взгромоздиться на быка и прогнать его со двора, Утесов наотрез отказался, зато выполнить трюк вызвалась Орлова, получив в итоге серьезные травмы. Эту сцену потом пересняли, задействовав дублера, которым, по слухам, был сам Александров.
«Веселые ребята» стали судьбоносной картиной: между постановщиком и артисткой вспыхнули чувства, хотя у Александрова была семья и маленький сын, а Орлова встречалась с австрийским импресарио. После завершения съемок они поженились, а вот судьба комедии оставалась под вопросом — ее подвергли критике, присвоив ярлык «контрреволюционной и хулиганской картины». Но фильм удалось показать Сталину, который после просмотра признался, что он будто месяц провел в отпуске. На большом экране «Веселые ребята» вышли в 1934 году. Успехом ознаменовалась и мировая премьера на Венецианском кинофестивале.
«Цирк», Мэри Диксон
К съемкам картины по пьесе Ильи Ильфа, Евгения Петрова и Валентина Катаева приступили в 1935 году. Известно, что Орлова получила ожоги третьей степени, когда танцевала на жерле пушки, внутри которой был прожектор. Каждый дубль снимали по многу раз, и от света площадка накалилась. Но актриса исполнила все, что от нее было нужно, а затем ей вызвали скорую и увезли в больницу. Жертвы были не напрасны — «Цирк» получил Гран-при на Всемирной выставке в Париже, а в 1941-м стал лауреатом Сталинской премии.
«Волга-Волга», Дуня Петрова
Премьера одного из любимых фильмов Сталина состоялась в 1938 году. Интересно, что четыре года спустя копию этой музыкальной комедии Иосиф Виссарионович отправил Франклину Рузвельту, намекая тем самым поскорее принять решение об открытии Второго фронта. Как рассказывал Александров, американский президент, услышав песню про пароход, сразу все понял, но долгожданное событие произошло только в 1944-м.
В фильме «Волга-Волга» Любовь Орлова сыграла почтальона Дуню Петрову по прозвищу Стрелка. Благодаря роли актриса стала настоящей иконой стиля. Поклонницы копировали ее прическу, макияж и одежду. И именно тогда появился термин «синдром Орловой», обозначающий одержимость актрисой.
«Весна», Ирина Никитина и Вера Шатрова
Фильм-бенефис Орловой, где она сыграла и ученую, и звезду кино, вышел уже после Великой Отечественной войны. Им она хотела завершить свою кинокарьеру и сосредоточиться на игре в театре. Причем, чтобы расположить будущих коллег жены, Александров пригласил в картину Фаину Раневскую и Ростислава Плятта, ведущих актеров Театра Моссовета.
Примечательно, что именно в мюзикле «Весна» впервые появилась всем известная заставка «Мосфильма» со скульптурой Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». Комедия участвовала в первом послевоенном Венецианском кинофестивале, где ей присудили приз за лучший сценарий, и не только: лауреатом премии как лучшая актриса стала Любовь Орлова, но награду она разделила с Ингрид Бергман.
«Русский сувенир», Варвара Комарова
В 60-е годы Александров решил триумфально вернуться в кино с фильмом «Русский сувенир», где его жена сыграла Варвару Комарову — девушку, которая показывает американскому миллионеру и другим иностранным туристам то, чем живут советские люди. Примечательно, что самолет с зарубежными гостями совершает посадку на берегу Байкала, а пассажиры становятся очевидцами строительства Братской ГЭС. Кроме того, путешественники наблюдают запуск советской ракеты, а в финале картины миллионер дает сенсационное интервью, восхищаясь СССР.
Увы, на картину обрушилась лавина критики, даже в журнале «Крокодил» появились карикатуры на создателей фильма, который с треском провалился и был помещен на полку. Сейчас эту ленту с Орловой, которая в своих почти 60 сыграла молодую героиню, можно назвать уникальным памятником советской идеологии.
Личная жизнь
В браке с Александровым Любовь Орлова прожила 42 года. Супруги обращались друг к другу на вы и, по воспоминаниям Григория Васильевича, каждый день был для них огромным счастьем. Недоброжелатели, конечно, говорили, что их союз был продиктован определенными выгодами, ведь даже в съемочных экспедициях супруги заказывали разные номера.
Но Любовь Петровна умело ставила на место своих недоброжелателей, даже когда слухи были небезосновательными. Как-то до актрисы дошли разговоры о романе мужа с его ассистенткой. И Орлова нашла изящный способ охладить пыл супруга. Она заказала обивку мебели из той же ткани, из которой был сшит наряд помощницы Александрова, которую пригласили в гости с другими участниками съемочной группы.
Прямой упрек от жены режиссер услышал накануне ее смерти. Любовь Орлова была уже очень больна, и Григорий Васильевич просил врачей не говорить ей о раке. Когда он вернулся от нее из больницы, актриса позвонила мужу домой и потребовала приехать снова. Супруг спешил, но когда открыл дверь в палату, услышал: «Как вы долго!». После этих слов звезда кино впала в кому и вскоре скончалась.
Добавим, что имя Орловой носят: морское судно, кратер, астероид и разные сорта цветов. Изображение кинодивы есть на коллекционных монетах и марках. О ее судьбе и карьере снято около двух десятков документальных и художественных фильмов, а также посвящены выпуски тематических программ о кино. В 2015 году зрители увидели сериал «Орлова и Александров», главную роль в котором исполнила Олеся Судзиловская.