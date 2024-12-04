К съемкам картины по пьесе Ильи Ильфа﻿, Евгения Петрова и Валентина Катаева﻿ приступили в 1935 году. Известно, что Орлова получила ожоги третьей степени, когда танцевала на жерле пушки, внутри которой был прожектор. Каждый дубль снимали по многу раз, и от света площадка накалилась. Но актриса исполнила все, что от нее было нужно, а затем ей вызвали скорую и увезли в больницу. Жертвы были не напрасны — «Цирк» получил Гран-при на Всемирной выставке в Париже, а в 1941-м стал лауреатом Сталинской премии.