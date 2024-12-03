Голливудская актриса Джессика Альба снялась с повзрослевшими дочерьми. Артистка опубликовала в соцсетях редкие кадры с 16-летней Онор Мари и 13-летней Хэвен Гарнер с отдыха в Мексике.
Подписчики 43-летней знаменитости активно комментировали ее пост: «Выглядите как сестры», «Джессика, ты великолепна. И дочери все в тебя», «Девочки великолепны», «Как же старшая похожа на тебя», «Вот это красавицы», «Шикарные гены», «Потрясающая семья», «Вы все очень красивые», «Вау, девочки так выросли», «Боже, еще вчера они были малышками, а уже такие красивые девушки».
Альба и ее супруг кинопродюсер Кэш Уоррен вместе с 2004 года, они познакомились на съемках «Фантастической четверки». У пары трое общих детей: помимо дочерей, они также воспитывают сына Хейса, который родился 31 декабря 2017 года.
Голливудская звезда признавалась фанатам, что поддерживает себя в форме, чтобы в том числе нравиться супругу. Актриса строго следит за питанием и редко нарушает режим, а также старается не пропускать тренировки, и если не успевает доехать до зала, то занимается дома. По словам Альбы, она не ищет отговорки, а работает над собой.
Ранее звезда дала редкий комментарий о воспитании детей.