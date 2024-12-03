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Александра Захарова высказалась о ремейках советской классики и ИИ в кино

Актриса призвала отказаться от ремейков в пользу оригинального кино
Александра Захарова
Александра ЗахароваИсточник: PersonaStars

Ведущая актриса Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», народная артистка РФ Александра Марковна Захарова на встрече в Московском государственном институте культуры резко высказалась о ремейках и использовании искусственного интеллекта в кино. Ее цитирует «Вечерняя Москва».

Захарову спросили о том, хотела ли бы она принять участие в съемках ремейка «Криминальный талант» — картины Сергея Ашкенази, в которой Захарова снялась в 1988 году. По словам актрисы, ее отцу Марку Захарову не раз предлагали снять продолжения картин «Обыкновенное чудо», «Формула любви».

«На мой взгляд, это не очень хорошие идеи, когда делают продолжения, переснимают нашу классику. Ну как можно переснять “Летят журавли” или “Золушку”? Придумывайте что-то свое, особенное», — призвала 62-летняя актриса.

Кроме того, призналась Захарова, ее пугает, когда ИИ используют для введения в кадр уже ушедших артистов.

«Как без актеров? Почему без актеров? Вот поэтому лучшее, на мой взгляд, — это театр. Когда идет обмен энергиями, когда происходит сотворчество с залом», — поделилась мнением она.