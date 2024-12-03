Александра Захарова высказалась о ремейках советской классики и ИИ в кино

Захарову спросили о том, хотела ли бы она принять участие в съемках ремейка «Криминальный талант» — картины Сергея Ашкенази, в которой Захарова снялась в 1988 году. По словам актрисы, ее отцу Марку Захарову не раз предлагали снять продолжения картин «Обыкновенное чудо», «Формула любви».