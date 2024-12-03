17-летний актер сериала «Локи» оказался бездомным и попросил о помощи

Вил известен по роли ребенка Локи в мини-сериале «Локи». 17-летний актер признался, что подвергался как физическому, так и эмоциональному насилию дома, поэтому был вынужден оттуда уйти. Сейчас артист живет на улице. Он спит в трейлере с разбитыми окнами, который находится в двух часах езды до его работы. Актер отметил, что не чувствует себя в безопасности.