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Брат Маколея Калкина объяснил, почему запрещает детям смотреть «Один дома»

Актер Киран Калкин заявил, что фильм «Один дома» слишком страшный для его детей
Маколей Калкин в фильме «Один дома»
Маколей Калкин в фильме «Один дома»

Актер Киран Калкин, брат звезды фильма «Один дома» Маколея Калкина, объяснил, почему пока запрещает 5-летней дочери и 3-летнему сыну смотреть знаменитую новогоднюю комедию. Его цитирует E! Online.

«Там есть слишком страшные моменты. Трехлетнего ребенка может испугать сцена с тарантулом, в конце есть парень, который сказал: “Я откушу тебе все пальцы”», — говорит он.

Однако, отметил он, они с женой могут показать детям фильм, ставший прорывным в кинокарьере их дяди, в этом или следующем году.

Накануне стало известно, что Маколей Калкин впервые за несколько лет появится на экране — в сериале «Фоллаут» по мотивам одноименной компьютерной игры.

Действие научно-фантастического триллера разворачивается после опустошительной ядерной войны между США и Китаем. Персонаж Калкина в нем станет постоянным, начиная со второго сезона, но больше никаких подробностей о его роли неизвестно.

До этого Калкин появлялся на экране в 2021 году — он снялся в десятом сезоне «Американской истории ужасов».